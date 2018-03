قبل ساعات من لقائه ترامب.. بن سلمان: سأقضي بالكامل على فكر الإخوان ولن يوقفني عن الحكم إلا الموت

قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه إذا عاش لخمسين عاماً فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف "ولن يُوقفني شيء إلا الموت"، متعهداً بالقضاء الكامل على "ما تبقى" من فكر جماعة الإخوان المسملين.

Norah O'Donnell: Can anything stop you?



Mohammed bin Salman: Only death.

