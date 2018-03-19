"تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة".. عائض القرني يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد أن سجد في الملعب لتسجيله هدفاً

وجه الداعية السعودي الشهير عائض القرني، مساء الأحد 18 مارس/آذار 2018، رسالة للاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنكليزي شكره فيها على حسن تمثيله للإسلام، داعياً الجميع أن يشكروه، معتبراً أن سجدته في الملعب بعد إحراز هدف يمكن أن تكون أحسن من ألف محاضرة.

وغرد القرني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يتابعه من خلاله 18.9 مليون متابع، قائلاً " تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة (اسم ابنة محمد صلاح).. دمت علماً ونجماً، ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة".

ونشر مقطع فيديو، وجَّه فيه رسالة إلى صلاح، ومتابعيه، قائلاً: "أنا غردت اليوم شاكراً اللاعب الشهير محمد صلاح أبو مكة، وحتى كنيته أبو مكة رائعة وجميلة، وهو يسجد لله عندما يسجل هدفاً، وغالباً ما يسجد عند تسجيل الأهداف".

تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة @22mosalah 🌷#محمد_صلاح دمت علماً ونجماً،

ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة💐#عائض_القرني pic.twitter.com/yEsbbt4pP2 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 18, 2018

وتابع: "يحق لنا أن نشكره، ونشكر كل من يمثل الإسلام تمثيلاً حسناً".

وأردف: "سجد لله في ملعب أجنبي؛ ليقول العظمة لله، الألوهية لله، الربوبية لله، العبودية لله، العزة لله، الملك لله.. وهذه رسالة عظيمة، يمكن أحسن من مائة محاضرة، أو ألف محاضرة".

ودعا الجميع إلى شكره قائلاً "شكراً يا أبا مكة، تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة، دمت عَلماً ونجماً، ودام كل من يمثل الإسلام، ويحسن هذا التمثيل".

مشجع يشهر إسلامه

وأشهر أحد مشجعي ليفربول الإنكليزي إسلامه، مساء السبت، بعدما نجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ونجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وكتب مشجع في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم "عائلة ليفربول"، قال فيها "ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهر أنا بالتأكيد سأشهر إسلامي".

وأضاف بعدها في تغريدته كاتباً باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".

ويغرّد صلاح على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفاً بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح واتفورد النادي السادس بين أندية الدوري الإنكليزي التي تهتز شباكها بأقدام محمد صلاح "ذهاباً وإياباً" هذا الموسم بعد ساوثهامبتون، ووست هام يونايتد، وتوتنهام، وليستر سيتي، وأرسنال.

متصدر هدافي الدوري الإنكليزي

وتصدر النجم المصري ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" لليفربول أمام ضيفه واتفورد، ليتفوق على اللاعب الإنكليزي هاري كين بفارق 4 أهداف.

ووصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 28 في الدوري والـ36 في جميع البطولات، ليحتل صدارة الهدافين متفوقاً بفارق 4 أهداف قابلة للزيادة على كين.

وسجل صلاح هدفه رقم 36 ليتفوق على النجم الإسباني فيرناندو توريس، ويصبح أكثر لاعب يسجل في موسمه الأول مع ليفربول عبر تاريخ النادي.

وبات صلاح اللاعب التاسع في تاريخ الدوري الإنكليزي الذي ينجح في التسجيل بـ20 مباراة مختلفة هذا الموسم.