نهاية صادمة لحياة لاعب في فرقة سيرك عالمية.. شاهد اللحظة المؤلمة التي قلبت أجواء الفرح إلى حزن

انتهت حياة لاعبٍ في سيرك "دي سوليه" الشهير بطريقة مأساوية، عندما سقط أثناء تأرجحه في الهواء وهو يمسك بالحبل أمام المئات من الحضور الذين صُدموا بما حدث.

ونشر حضور مقطع فيديو صُوّر للاعب السيرك يان أرنادو وهو يتأرجح في الهواء، قبل أن يسقط بسرعة خلال العرض الذي أجري في ولاية فلوريدا الأميركية، مساء أمس السبت، وفقاً لما ذكرته صحيفة "التايم" البريطانية، الأحد 18 مارس/آذار 2018.

وأظهر الفيديو دخول رجال الإسعاف بسرعة إلى خشبة المسرح، ونقلوه على الفور إلى مستشفى تامبا، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وقال موقع "بي بي سي" البريطاني، إن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الخطأ الذي أدى لسقوط أرنادو. وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى لسيرك "دي سوليه"، ففي العام 2013 سقط لاعب آخر على خشبة المسرح أثناء عرض أقيم في لاس فيغاس.

ويبلغ أرنادو من العمر 38 عاماً، وهو أب لطفلين، ويعيش مع أسرته في العاصمة الفرنسية باريس.