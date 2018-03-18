آل الشيخ "يتهجم" على المغرب في تغريدة حول استضافة كأس العالم

كتب المسؤول السعودي تركي آل الشيخ على صفحته بمنصة تويتر الأحد18 مارس/آذار 2018، أن الدولة التي تسعى لاستضافة كأس العالم في 2026 لم تطلب من الرياض أن تدعم ملفها، في إشارة منه إلى المغرب البلد الذي تقدم لاستضافة كأس العالم.

وأضاف آل الشيخ الذي المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة بالسعودية في تغريدة تبدو استعلائية أكثر من كونها تهجمية أنه إذا طُلب من السعودية دعم ملف المغرب فإن الرياض ستبحث عن مصلحتها أولا، مضيفاً "اللون الرمادي لم يعد مقبولاً" فيما بدا أنها رسالة ضد موقف المغرب من أزمة قطر والتي اختارت الوقوف على الحياد ورفض الانضمام لدول الحصار الأربع ممثلة بالسعودية ومصر والإمارات والبحرين.

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا...🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا ...! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٨ مارس، ٢٠١٨

ودخل مغاربة على تويتر للتعليق على آل الشيخ وكانت ردودهم كالتالي:

لم نطلب و لن نطلب و لسنا بحاجة لدعمكم من الأساس نعلم أن القرار الأول و الأخير بيد أبو ايفانكا الذي أخد البلايين و وصفكم بالبقرة الحلوب.

فلم نطلب دعم ولاية أمريكيا الواحدة و الخمسون ؟ — HãŞşąń ⛦ 🇲🇦🇵🇸 (@Hassan_khalile) ١٨ مارس، ٢٠١٨

اجداده هم البطل طارق بن زياد والبطل يوسف بن تاشفين و الزعيم عبد الكريم الخطابي وَالشيخ الحميد بن باديس والرحالة ابن بطوطة المؤسس علم الاجتماع ابن خلدون والزعيم هواري بومدين الروائى مولود فرعون والمخترع عباس ابن فرناس — Mahmmed Osman (@MahmmedOsman73) ١٨ مارس، ٢٠١٨

ومع بدء فرض الحصار على قطر قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر. وقال بيان للخارجية المغربية، الإثنين 12 يونيو/حزيران 2017، إن القرار يأتي "تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".

ودعا المغرب دول الخليج لـ"ضبط النفس، والتحلي بالحكمة؛ من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة، وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاماً مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس التعاون الخليجي".

كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان من أوائل الزعماء الذين زاروا قطر إذ قام في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بزيارة إلى الدوحة.

وعقد العاهل المغربي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاء قمة تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات العربية والدولية، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية المستمرة منذ خمسة أشهر.

وسبق للمغرب أن أعلن أنه معني بالأزمة الخليجية لكنه يتبنى موقفا محايدا وبناء، ودعا إلى حوار شامل يقوم على الوضوح في المواقف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما لمّح إليه آل الشيخ واعتبره موقفا رماديا من الأزمة مع قطر.

من ينافس المغرب في الاستضافة؟

وينافس المغرب على تنظيم كأس العالم 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو/حزيران المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، أعلن في وقت سابق، دعمه للمغرب في سعيه لاحتضان كأس العالم 2026.

ويعتبر طلب الترشيح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الإخفاق في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت الأولى بخصوص مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب إفريقيا.

قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، إن المونديال، سيكلف بلاده 15.8 مليار دولار، ستنفقها على البنية التحتية الرياضية.

جاء ذلك في تصريحات للعلمي وهو أيضا وزير الصناعة والتجارة المغربي، خلال مؤتمر صحفي، عقده السبت في مدينة الدار البيضاء، لاستعراض الملف المغربي، الخاص باستضافة المونديال، والذي تم تقديمه الخميس، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقره بسويسرا.

وأوضح العلمي أن "هذه التكلفة تخص الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، من خلال تشييد ملاعب جديدة وإعادة تهيئة أخرى حتى تستجيب للشروط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأفاد بأن بلاده وضعت أمام "فيفا" من خلال ملفها الذي قدمته أول أمس الخميس، 12 ملعبا، في 10 مدن، ستستجيب للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة.

وقال العلمي إن قوة الملف المغربي تقوم على العديد من الأسس المهمة، من بينها أن نجوم الكرة العالمية سيفضلون خوض المونديال في المغرب بفعل المنطقة الزمنية التي يتواجد بها؛ إذ لن يكون اللاعبون بحاجة للتأقلم مع التوقيت المغربي.

واعتبر أن المغرب سيكون وجهة محفزة لجماهير المنتخبات المشاركة، إذ أن 70 دولة يمكنها دخول التراب المغربي بدون تأشيرة.

وأوضح العلمي أن بلاده غير قلقة من زيارة وفد المراقبة التابع لـ"فيفا" لتفقد المنشآت الرياضية والبنيات التحتية التي قدمها المغرب في ملف ترشحه.

وستزور لجنة تقنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم المغرب يوم 17 أبريل/نيسان المقبل للوقوف عن قرب على الملاعب والمدن التي رشحها المغرب لاحتضان مونديال 2026.