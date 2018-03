صورة نشرتها شابة على تويتر أعاد 10 آلاف شخص تغريدها.. لهذا الفستان قصة مؤثرة ألهمت الكثير من الفتيات لفعل الأمر نفسه!

عرضت مراهقة مقيمة في ولاية ماريلاند التبرع بفستان حفلة التخرج خاصتها لفتاة "محتاجة" في تغريدةٍ انتشرت بشكلٍ واسع.



كانت ميكا ريديك (19 عاماً) تستدعي ذكرى ارتداء فستانها في عام 2016 -الذي لم ترتده منذ ذلك الحين- ثم قرَّرت أن تتبرع به لإحدى الفتيات في منطقتها، وهو ما ألهم الكثيرات ليفعلن نفس الأمر، وفق ما ذكرت صحيفة The Independent البريطانية.



وكتبت الطالبة على تويتر عارضةً الفستان على كل الفتيات في منطقتها: "مرحباً، أنا مستعدة للسماح لفتاة "محتاجة" باستخدام فستاني للحفلات". وأضافت: "لدي حذاء كذلك وخبير تجميل أيضاً إذا احتجتِ".

HI💖 i’m willing to let a girl in *need* use my prom dress. USE FOR THE NIGHT. I need you to be in MD, specifically glen burnie or close to. I have shoes for you as well as a makeup artist if you need that as well. IM NOT CHARGING YOU ANYTHING, JUST HAVE A GREAT NIGHT!!!!! https://t.co/HRofpgELQg — celeria (@CHIC4MASDULCE) ١٣ مارس، ٢٠١٨

وحظيت تغريدة ميكا بـ28 ألف إعجاب، وأعاد تغريدها أكثر من 10500 مستخدم.



وكشفت المراهقة الكريمة التي تعمل في بنكٍ محلي في غلين بورني بولاية ماريلاند، أنَّها قررت التبرع بالفستان، لأنّها تعرف الكثير من الشابات المتعثرات مادياً.



وأخبرت موقع بازفيد، أنَّ "هؤلاء الشابات يدفعن رسوماً جامعية بالآلاف، أو ربما يعملن ساعات عمل إضافية ليعطين رواتبهن لعائلاتهن. هذه هي كل الأشياء التي شهدت الشابات يواجهنها عندما كنتُ في المدرسة".



وردَّ حسابٌ على تغريدة ميكا وكتب: "هذا الأمر شديد النقاء والإيثار. كم هو رائع أن تمنح شيئاً لأحدهم!"

وتوالت الاستجابات بعد وقتٍ قصير من نشر تغريدة ميكا، ولم تكن استجابات من فتيات يقلن إنَّهن مهتمات بقبول عرضها فقط، لكنَّها كانت أيضاً من آلاف يمدحن المراهقة على لطفها.



فكتبت إحداهن "يا لها من لفتة لطيفة! ستجعلين إحداهن سعيدة الليلة، هذا عمل رائع يا أختي"!



وأضافت أخرى "هذا جميل جداً، أنا معجبة إعجاباً شديداً بكيف تساعدين أنتِ وبعض الفتيات اللواتي يعلقن هنا بعضكن البعض. لقد أسعدتموني كثيراً"!



وأكدت ميكا أن الفستان أُعيرَ إلى فتاةٍ محلية، جاءت هي وأمها إلى منزلها لتجربته، وأنَّها سترتديه في حفلة لطلاب مدرستها، في 28 أبريل/نيسان.



ألهمت التغريدة مجموعة كبيرة من الفتيات ليحذين حذوها، فقمن بعرض فساتينهن التي ارتدينها في مناسباتٍ خاصة، للإعارة لأولئك اللواتي "يحتجنها" على تويتر.



إذ كتبت فتاة تدعى كايتلين فيكتوريا في تغريدةٍ لها: "لدي فستان في دنفر بولاية كولورادو، إذا احتاجت إحداهن فستاناً! إنَّه قياس 4، لكنَّه يناسب أكثر مقاسات 0 و2! أرسلوا رسالة خاصة إذا أردتن ارتداءه في حفلة"!

I have a dress in Denver, CO if anyone needs one! It’s a 4 but fits more like a 0-2! Dm me if you need to wear it for a night! pic.twitter.com/VphwtyzZZQ — Kaitlynne Victoria (@KaitlynneFun) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وكتبت أخرى بجانب صور لها وهي ترتدي عدة فساتين "أوه! هذا لطيف جداً! لدي 3 فساتين وأرغب في إعارة واحد منها لبنت تحتاج فستاناً لليلة واحدة. قد أكون قادرة على توفير حذاء وقد لا أكون. لكن بإمكاني توفير تجميل رائع من @KiyaShaco. راسلوني على الخاص".



وغرَّدت أخرى: "أنا أيضاً عندي 3 فساتين رائعة، أرغب في إعارتها لبنت تحتاج فستاناً من أجل ليلتها المميزة. في مقاطعة برينس جورج، ومنطقة واشنطن".

I ALSO have three gorgeous dresses I am willing to let a female IN NEED USE FOR THEIR special night!!! 💗🙌🏽 PG county and DC area! pic.twitter.com/nXpsgHK7NE — Tae🤤 (@_ooohsheforeign) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وكتبت رابعة: "أريد أن أنضم! لدي فستان حفلات أريد التبرع به بالمجان، مقاسه 14. أرسلوا رسالة خاصة إذا كنتن مهتمات"!



وعلَّقت ميكا ريديك على هذه الردود وكتبت: "رؤية إيثار الآخرين يجعلني أشعر بالدفء. نحتاج الكثير من هذا في مجتمعنا اليوم".