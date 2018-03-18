طريقتها غير ملكية.. ميغان ماركل ستضطر لتغيير أسلوب تناول طعامها عندما تنضم لقصر باكنغهام

تخضع العروس الملكية المرتقبة، ميغان ماركل، لتدريب مكثّف بالتزامن مع استعدادها لتصبح عضوة في العائلة الملكية البريطانية.

فبحسب ما نقلته صحيفة Mirror البريطانية، السبت 17 مارس/آذار 2018، تتعلم ميغان الآداب والبروتوكول، والحركات الصحيحة، حتّى إن الأمير هاري يُعلّمها كيفية القيادة على الجانب الأيمن من الطريق، على الطريقة البريطانية.

لكن، هناك شيء آخر مهم تحتاج ميغان لإتقانه قبل السير بممر الزفاف، في مايو/أيار المقبل، وهو كيفية استخدام أدوات المائدة الخاصة بها.

فعلى ما يبدو، هناك طريقة "صحيحة" للقيام بهذا، ونعتقد أنها –شأنها شأن الكثيرين منا– لا تتبعها بالشكل الصحيح.

حيث يبدو أنه لا ينبغي أبداً أن يستخدم الشخص الشوكة لغرف الطعام، وبدلاً من ذلك يجب استخدام السكّين لدفع الطعام على ظهر الشوكة، ويجب أن يؤكل من هناك.

ولكن من الواضح أن هذا أمرٌ صعبٌ بعض الشيء عند تناول بعض الأطعمة؛ كالبازلّاء مثلاً، إلا أن موقع Debretts الإلكتروني لديه طريقة لحل هذه المشكلة.

وأشار الموقع إلى أنه "قد يكون من الضروري استخدام البطاطس المهروسة لجعل البازلّاء تلتصق بالشوكة، ولكن من غير الصحيح تحويل الشوكة إلى مغرفة".

وهذا ليس كل ما في الأمر، فهناك بعض قواعد المائدة الأخرى التي على ميغان اتباعها، وإحداها واضحة للغاية، فالشوكة والملعقة فقط يمكن إدخالهما في الفم. وهذا يعني أنه لا يتم تقطيع الطعام بسكّين وتناولها مباشرة، وبالطبع.. لا يمكن لعق أي شيء.

وهناك بعض الأطعمة يجب تناولها فقط بالشوكة، بما في ذلك المعكرونة وبعض أنواع الأسماك.

ومن بين القواعد أنه لا يمكنك أبداً الإمساك بالسكّين وكأنه قلمٌ، وبدلاً من ذلك يجب وضع مقبضه في راحة يدك، وتثبيته بالإبهام والسبّابة.

كما أنه من الوقح للغاية أن تطلب سكّيناً مخصصاً للحم إذا كنت مدعوّاً في منزل شخص آخر للعشاء، فهذا يعني أن اللحم صلب للغاية، لكن الأمر مقبول إذا كنت في مطعمٍ.