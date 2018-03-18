"لم تجرحوا مشاعري، لكنكم آذيتم ضحايا العنف المنزلي".. ريهانا ترد على إعلان سناب شات بعد أن خسر التطبيق مليار دولار بسببها!

يعيش تطبيق سناب شات أزمةً جديدة، بسبب إعلان نشره، يتم فيه سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يفضلون صفع المغنية الأميركية ريهانا، أم لكم حبيبها السابق المغني كريس براون.

الإعلان الذي أنشأه أحد المستخدمين ووافقت عليه إدارة سناب شات تمت إزالته بعد أن انخفضت أسهم سناب شات بنسبة 4%، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث خسر التطبيق ما يقارب المليار دولار هذا الأسبوع، بسبب جمهور ريهانا، الذين قرَّروا حذف البرنامج من هواتفهم الذكية.

اعتذرت إدارة سناب شات عن الإعلان بعد سحبه من البرنامج، قائلة في بيانٍ تمت مراجعة الإعلان، والموافقة عليه عن طريق الخطأ، لأنه ينتهك إرشاداتنا الإعلانية.

وفي ردٍّ شرسٍ على إدارة التطبيق قالت ريهانا: "سناب شات، أعلم أنكم تعلمون أنكم لستم التطبيق المفضل لدي، ولكن أحاول أن أعرف ما مغزى هذه الفوضى! أود أن أسميه جهلاً، ولكنني أعرف أنكم لستم أغبياء لهذه الدرجة، دفعتم أموالاً لتصميم إعلان من شأنه أن يؤذي ضحايا العنف المنزلي، وصنعتم منه دعابة! الأمر لا يتعلق فقط بي شخصياً أو بمشاعري، لأنني لا أملك الكثير منها، بل يتعلق بكل النساء والأطفال الذن كانوا ضحايا للتعنيف يومياً، لقد خذلتمونا! عار عليكم سأحذف كامل التطبيق في الحال".

بعد تصريح ريهانا ردَّ سناب شات بالاعتذار مرة أخرى، قائلاً "هذا الإعلان مثير للاشمئزاز، ولم يكن يجب أن يظهر على خدمتنا، نحن آسفون جداً لأننا ارتكبنا الخطأ الفادح بالسماح له من خلال عملية المراجعة، نحن نحقق في كيفية حدوث ذلك، حتى نتمكن من التأكد من عدم حدوثه مرة أخرى".

يشير الإعلان إلى اعتداء براون على صديقته ريهانا آنذاك، قبل حفل توزيع جوائز غرامي سنة 2009، وأقر براون في وقت لاحق أنه مذنب بارتكاب جناية اعتداء، وحصل على 5 سنوات إدانة مع وقف العقوبة، ومدة 6 أشهر من الخدمة المجتمعية.

ليست هذه المرة الأولى التي يسبب فيها أحد المشاهير خسارة كبيرة للتطبيق. بعد التعديلات التي أدخلها تطبيق سناب شات للشبكات الاجتماعية، لم تعجب، كايلي_جينر نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة.

لم تمض 24 ساعة على تغريدة الاستياء تلك، حتى خسرت أسهم الشركة في البورصة 1.3 مليار دولار من قيمتها وكانت جينر، وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان.

وغرَّدت على حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص، يوم الأربعاء، قائلة: "هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنا فقط التي توقفت عن استخدامه.. محزن جداً".