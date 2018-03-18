وَضَعَه في موقف محرج أمام الكاميرات.. شاهد تصرف رئيس مركز انتخابي مع بوتين.. قناة روسية علَّقت: عجيب أمرك يا ليندين!

وضع رئيس أحد مراكز الاقتراع في روسيا، الأحد 18 مارس/آذار 2018، الرئيسَ المنتهية ولايته فلاديمير بوتين في موقف محرج أمام عدسات الكاميرا، أثناء مشاركته في الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد للأعوام الست القادمة.

وقال موقع قناة "روسيا اليوم"، إن بوتين قدَّم لرئيس المركز فيكتور ليندين القلم الذي استخدمه أثناء الاقتراع، إلا أن ليندين لم يقبل "الهدية" أمام وسائل الإعلام التي كانت تتابع بوتين وهو يدلي بصوته.

وأشار موقع القناة الروسية إلى أن "ليندين فسّر خطوته التي قد يكون أحرج بها الرئيس بوتين، بقوله: ما حاجتي لهذا القلم.. لدي الكثير من الأقلام!"، وأضاف الموقع معلقاً على الحادثة بقوله: "عجيب أمرك يا ليندين!".

وهذه الواقعة واحدة من وقائع لافتة شهدتها الانتخابات الروسية، ومن بينها عازف البيانو الروسي المشهور دينيس ماتسويف، الذي أدلى بصوته في الانتخابات، وكأنه يعزف على صندوق الاقتراع لدى وضعه ورقة التصويت فيه.

Ловкими пальцами пианист Денис Мацуев отправляет бюллетень в урну #2018марта pic.twitter.com/PIJzI0C9Mz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2018

وفي جمهورية تتارستان شارك عروسان في الانتخابات، وحضرت العروس بثوب الزفاف الأبيض، إلى جانب مشاركة عدد من الحضور الذين تمت دعوتهم إلى العرس، والذين وصل عددهم إلى 40 شخصاً، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

В Татарстане впервые проголосовали молодожены — Камилла Вахапова и Артур Суровцев, зарегистрировавшие отношения в день выборов. Вместе с ними на участок пришли еще 40 гостей свадьбы https://t.co/N8NNqvkMBB pic.twitter.com/KMw93LHWL8 — РИА Новости (@rianru) March 18, 2018

ويتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم فلاديمير بوتين الذي يُعد الأوفر حظاً ويتوقع أن يفوز، مرشح مستقل، وسيرغي بابورين مرشح حزب "الاتحاد الشعبي العام"، وبافيل غرودينين مرشح "الحزب الشيوعي"، وكذلك فلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح حزب "النمو"، وغريغوري يافلينسكي، مرشح حزب "يابلوكو".