هل تذكرون المعلم الذي قدَّم دروساً عن برامج الكمبيوتر "على السبورة" بدون جهاز! وصلته هذه الهدايا من سعوديين ومايكروسوفت

بعد أيام من انتشار صورة المعلم في إحدى مدارس غانا، ريتشارد أبياه أكوتو، المعروف باسم "أوورا كوادوو" وهو يعلم أصول الكمبيوتر من دون أي جهاز، انهالت الحملات لجمع التبرعات لصالح مدرسته من مختلف أنحاء العالم، وكانت إحدى هذه الحملات وأولها وصولاً حملة نظمها مجموعة من الشباب السعوديين.



الحملة التي أطلقها شاب يدعى نايف الحربي عبر تغريدة على "تويتر" نجحت في إيصال جهاز لابتوب قدَّمته الشابة السعودية أميرة الحارثي، التي تدرس الدكتوراه في بريطانيا.



وأشار نايف إلى عزمه إرسال جهاز "لاب توب" آخر وبروجكتر إلى المدرس، مشيراً في تغريدة أخرى إلى أن الجهاز الذي قدَّمته الحارثي كان أول جهاز يصل إلى المدرس.

تذكرون المدرس هذا ؟



الحمدلله وصل له اول جهاز عن طريق الدكتورة @alharthi_asm شكرًا لجميع من ساعد وباذن الله بنرسل قريبا جهاز لأب توب و بروجكتر



الحمدلله ❤️ pic.twitter.com/4WAFN9Zd1w — Naif Harbi 🇸🇦 (@IamNaifHarbi) March 8, 2018

تذكرون المدرس هذا ؟



الحمدلله وصل له اول جهاز عن طريق الدكتورة @alharthi_asm شكرًا لجميع من ساعد وباذن الله بنرسل قريبا جهاز لأب توب و بروجكتر



الحمدلله ❤️ pic.twitter.com/4WAFN9Zd1w — Naif Harbi 🇸🇦 (@IamNaifHarbi) March 8, 2018

بدوره عبَّر المعلم "أوورا كوادوو" عن شكره، وشَكَرَ أطفال المدرسة للشابة السعودية أميرة الحارثي، وذلك عبر منشور في حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، أكد فيه تسلم الجهاز الذي تبرعت به لاستخدامه في تدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة الفقيرة.

وبعد التبرع الأول الذي قدمته الشابة السعودية، أعلن المعلم الغاني عن وصول دفعة ثانية من التبرعات له، تمثلت بـ5 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب شخصي، بالإضافة لثلاثة صناديق تحتوي على كتب في علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن الأستاذ "أوورا كوادوو" وصوله إلى سنغافورة لحضور المنتدى العالمي "مايكروسوفت شركاء في التعليم"، الذي نظَّمته شركة مايكروسوفت، ودعت له 300 معلم من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما جرى التوصل له من تقنيات حديثة، لدمجها والاستفادة منها في التعليم، وهو حدث يتم تنظيمه مرة كل عام في إحدى دول العالم.

كما قدمت الشركة للمعلم الجهاز الذي وعدت بتقديمه له.

وبدأت قصة المعلم ريتشادر أبياه أكوتو، في شهر فبراير/شباط 2018، عندما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" وهو يستخدم سبورة سوداء عليها رسم توضيحي مفصل لبرنامج "وورد مايكروسوفت"، وذلك لتعليم التلاميذ استخدام البرنامج بسبب قلة التجهيزات المدرسية.

وكتب ريتشارد معلقاً على الصورة التي أسرت الملايين حول العالم: "تدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدارس غانا أمرٌ مُضحِك، نُدرِّسها على السبورة"، مضيفاً "أحبُّ تلاميذي، ولهذا أفعل ما يجعلهم يفهمون ما أُدرِّسه لهم".

وأوضح أكوتو بحسب تصريحات صحفية سابقة أنَّه يرسم الشكل التوضيحي مجدداً في كل مرةٍ يدخل فيها الفصل لشرح البرنامج، حيث يشترط لدخول المرحلة الثانوية اجتياز اختبار في علم الحاسوب، ما أجبر المعلم على ابتكار هذه الطريقة لتجهيز طلابه، رغم ضعف التجهيزات والأثاث في المدرسة.

وأضاف: "أُحبُّ نشر الصور على فيسبوك، لهذا شعرتُ بالرغبة في نشر هذه الصورة، لم أكن أعلم أنَّها ستحظى بكل هذا الاهتمام".

وحظيت الصورة حينها على تفاعل الآلاف حول العالم، ما دفع شركة مايكروسوفت، صاحبة برنامج وورد الشهير إلى التفاعل، ووعد المعلم بتقديم حاسوب جديد هدية له.

وقالت الشركة في بيان أصدرته حينها: "دعم المعلمين ليصبح التحول الرقمي في التعليم ممكناً هو أحد اهتماماتنا الرئيسية. سنوفر حاسوباً لأوورا كوادوو من أحد شركائنا، وسنوفر له إمكانية الوصول إلى برنامج مدرسينا المعتمدين، وكذلك مصادر مجانية للتنمية المهنية".