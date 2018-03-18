"على مقعد المدرسة".. مغاربة يتداولون صور الأميرة حسناء شقيقة الملك محمد السادس

تداول عدد من المغاربة صورة شقيقة الملك محمد السادس عبر صفحاتهم على الشبكات الاجتماعية، السبت 17 مارس/آذار 2018. وتظهر الصور الأميرة حسناء وهي تلتقط صور سيلفي مع أطفال في فصل دراسي.









التقطت عدسات المصورين الصحفيين الصور خلال زيارة للأميرة للمدرسة الإيكولوجية بإحدى ضواحي مدينة الرباط (العاصمة)، بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج المدارس الإيكولوجية الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة الأميرة حسناء.









وعبر ناشرو الصور عن إعجابهم بالعفوية التي تظهر من خلالها، عبر التقاط صور السيلفي من طرف أحد التلاميذ وجلوسها على مقاعدهم وكذا تبادل الحديث مع لجنة التتبع بالمدرسة، وهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين خمس واثنتي عشرة سنة.









وتعتبر مدرسة "المسجد" نموذجاً ناجحاً بالنسبة لبرنامج “المدارس الإيكولوجية”، حيث أن التزام تلاميذها مكنها من الحصول منذ 2012 على علامة اللواء الأخضر، أفضل جائزة يمنحها البرنامج، مع تجديد هذه العلامة كل سنة. وتناول الـ 171 تلميذاً، المعبئين من طرف لجنة التتبع، والموزعين على ستة أقسام، مختلف مواضيع البرنامج.









ففي سنة 2012، قاموا بمعالجة موضوع تدبير النفايات والتغذية، وفي سنتي 2013 و2014، تطرق التلاميذ إلى موضوعين آخرين، هما الطاقة والتنوع البيولوجي.









وتنخرط، حالياً، نحو 1925 مدرسة في البرنامج، من بينها 262 مدرسة متوجة باللواء الأخضر أو بإحدى الشهادات المرحلية. حيث تمثل هذه الشبكة أزيد من 717 ألف و853 تلميذاً إيكولوجياً مؤطرين من طرف 28 ألفاً و765 منسقاً مكونين من طرف وزارة التربية الوطنية.

وتنخرط الأميرة في أنشطة تهتم بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية، إذ ترأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ 2001.