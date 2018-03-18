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السعودية تبدأ حملة كبيرة لـ"السعودة" تشمل 21 ألف وظيفة.. والمواطنون معرضون عن الفرص الجديدة رغم "العروض المغرية"

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SAUDI CITIZENS
صورة تعبيرية | Jordan Pix via Getty Images

بدأت وزارة العمل السعودية، الأحد 18 مارس/آذار 2018، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين، لتوفير 21 ألف وظيفة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في البيان، أن "المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم".


عزوف من الشباب وإغلاق لشركات


وكانت وزارة العمل قد حذّرت كل المنشآت التي تخالف تنفيذ القرار بمعاقبتها بالغرامة وفق عدد العمال الأجانب الذين تم توظيفهم، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقاً لموقع أخبار 24 السعودي.

ومع دخول قرار توطين هذا القطاع حيز التنفيذ، أفادت وسائل إعلام سعودية أن عدداً من المكاتب بعدة مدن قد أغلقت منافذها؛ لعدم توفر موظفين سعوديين يَقبلون بالعمل وفق شروطها؛ حيث يتوقع أن تخرج المكاتب الصغيرة من السوق.

وحاولت العديد من شركات التأجير تقديم عروض للشباب السعودي من أجل استقطابهم للعمل، فأعلنوا عن رواتب تصل إلى حد 7 آلاف ريال.

إلا أن هناك حالة من العزوف لدى السعوديين للعمل في هذا المجال، وذلك لعدم قبولهم فكرة الدوام على فترتين (نظام الشيفتات) أو العمل في أيام الإجازات وفقاً لموقع أخبار 24.


العمالة الأجنبية في السعودية


وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

بلغ عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 مليون سعودي (22.3%).

كانت السعودية كثفت خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

 

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