نيمار يعود لمعجبيه بقصة شعر "مجدول" بعد غياب لأسابيع بسبب إصابته.. فاجأ متابعيه بصورة نشرها على إنستغرام!

فاجأ نجم فريق "باريس سان جيرمان" نيمار معجبيه بقصة شعر جديدة خلال رحلة تعافيه من الإصابة الكبيرة التي تعرّض لها، حيث أجرى عملية جراحية في مشط القدم اليمنى، في مسقط رأسه بالبرازيل.

وظهر نيمار في قصته الجديدة خلال صورة نشرها على صفحته الشخصية في موقع إنستغرام، لاقت إعجاب الملايين من متابعيه.

✌🏽🤪 A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 17, 2018 at 10:13am PDT

وبعد نشر الصورة، علّق مهاجم فريق "أتلتيكو مدريد" الإسباني أنطوان غريزمان على الصورة ساخراً، حيث شبّه نيمار بالفنان البورتوريكي أوزونا، والذي اشتهر بمثل هذه القصات.

ومن المنتظر أن يبتعد نيمار عن الملاعب من شهرين ونصف إلى 3 أشهر بسبب تلك الإصابة التي تعرّض لها شهر فبراير/شباط 2018، حيث كلفته الإصابة الغياب عن مباريات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الماضية.

كما من المتوقع رحيل نيمار عن صفوف نادي "باريس سان جيرمان" الصيف المقبل في ظل تلقيه لعرضٍ جاد من نادي ريال مدريد الإسباني والذي يسعى إلى ضم نيمار خلال الفترة المقبلة.