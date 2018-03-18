لن تستطيع الزواج بعد الـ50.. المملكة تفرض شروطاً جديدة على السعوديات الراغبات بالارتباط بأجانب

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عما وصفتها بمصادر في وزارة الداخلية عن اعتماد الحكومة في المملكة شرطين جديدين حتى تتمكن المرأة السعودية من الزواج بشخص أجنبي.

وتتعلق الشروط الجديدة بعمر المرأة السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي، فقد اشترطت الوزارة على ألا يزيد عمر المواطنة عن 50 عاماً، وألا يتجاوز فارق العمر بينهما 15 عاماً.

في السابق، كانت الشروط مقتصرة على الحد الأدنى لعمر المواطنة السعودية وهو 25 عاماً، وينخفض السن إلى 21 عاماً إذا كانت المرأة السعودية ترغب بالزواج من ابن عمها أو كانت ابنة خاله من الدرجة الأولى.

وتأتي هذه الشروط بعد جدل حول منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، حيث وافق مجلس الشورى الشهر الماضي بأغلبيته على دراسة المقترح الذي يتضمن 5 شروط.

وتمثلت شروط المقترح، في أن يكون المتقدم للجنسية قد بلغ السن القانوني، وأن تكون له صفة الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه السن القانوني، مستثنياً من ذلك ظروف دراسة المتقدم في الخارج أو عمل والده أو والدته بالخارج، شرط إثبات ذلك بوثائق رسمية.

كما شملت شروط منح الجنسية لابن المواطنة المتزوجة من أجنبي في أن يتخلى عن جنسية والده رسمياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي، أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية.

وبحسب موقع أخبار 24 السعودي، فإن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، ورفع الأضرار المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية، لاسيما في حال خلافها مع زوجها الأجنبي، إضافة إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراده.