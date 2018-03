محمد بن راشد يسحب بسيارته أسرة أوروبية علقت مركبتها في رمال دبي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتها في الرمل داخل صحراء الإمارة.

وقامت سيدة تدعى هنا كارين، كانت برفقة الأسرة الأوروبية، بنشر صور على حسابها في بموقع تويتر، وكتبت: "علقت أنا وصديقتي في صحراء دبي، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

My friend and I got stuck on the desert of Dubai and we got rescued by HH Sheikh Mohammed bin Rashid. pic.twitter.com/k3r7s0z05D

— Hanna Karen Arroyo (@Hannarroyo) ١٧ مارس، ٢٠١٨