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محمد بن راشد يسحب بسيارته أسرة أوروبية علقت مركبتها في رمال دبي

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بن راشد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يساعد أسرة أوروبية علقت سيارتها في الرمل داخل صحراء الإمارة.

وقامت سيدة تدعى هنا كارين، كانت برفقة الأسرة الأوروبية، بنشر صور على حسابها في بموقع تويتر، وكتبت: "علقت أنا وصديقتي في صحراء دبي، وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد".

وكان الشيخ محمد بن راشد يمر في طريقه مع فريقه الخاص عندما لمح العائلة وأمر مرافقيه بمساعدتها.

وبسيارته المرسيدس الخاصة التي تحمل رقم 1، سحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركبة الأسرة العالقة، للشارع المعبّد لمواصلة رحلتها.

وحظيت هذه الصور بتعليقات رواد مواقع التواصل بين مصدق لها وآخر ينكر صحتها، معتبراً أنها من قبيل تجميل الصورة لحاكم دبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يروي فيها مقيمون في دبي وقائع مشابهة، فقبل أشهر كشفت 3 سيدات أجنبيات أن الشيخ محمد بن راشد أنقذهن بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.

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