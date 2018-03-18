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ثعبان يلدغ راكباً على متن طائرة مصر للطيران ويجبرها على الهبوط اضطرارياً (فيديو).. والشركة تنفي صحة الخبر

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مصر للطيران

قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن ثعبان أجبر طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على الهبوط الاضطراري في مطار الغردقة بعد نحو ساعة من إقلاعها من مطار الكويت متجهة إلى القاهرة.

وعقب إقلاع الطائرة بفترة وجيزة فوجئ عدد من الركاب بوجود ثعبان من نوع الكوبرا السام على متن الطائرة ما أصابهم بالهلع والفزع، وقبل نجاح الركاب في قتل الثعبان تعرض أحدهم إلى اللدغ قبيل هبوط الطائرة بالغردقة.

وفور هبوط الطائرة توجّهت الفرق الطبية لإسعاف الراكب، وقام رجال الحجر الصحي بتعقيم الطائرة لمعاودة الإقلاع مجدداً.

من جانبها نفت شركة مصر للطيران ما تردد عن العثور على ثعبان بالطائرة المتجهة من القاهرة إلى الكويت أمس السبت.

واستنكرت الشركة في بيان الخبر الذي تم تداوله، مؤكدة أن هناك واقعة مشابهة لما تم نشره تعود لعام 2012، وتم نشر ذلك في وقتها.

 

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