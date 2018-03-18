إليسا وعاصي الحلاني في نوبات بكاء بـ"ذا فويس".. شاهد مواقف مؤثرة ولحظات صعبة عاشها المدربون والمتسابقون في "المواجهة"



انطلقت السبت 17 مارس/آذار 2018 الحلقة الأولى من مرحلة "المواجهة" ضمن برنامج "ذا فويس"، والتي تعد أصعب مراحل البرنامج إذ على المدرّبين الأربعة، عاصي الحلاني، إليسا، أحلام ومحمد حماقي أن يختاروا واحداً من بين مُشتركَيْن يتواجهان بأغنية واحدة على المسرح.

كانت البداية مع فريق النجم المصري محمد حماقي حيث تنافست كل من هالة مكي وشيماء عبد العزيز من خلال أغنية "قال جاني بعد يومين"، واستطاعت شيماء أن تقنع حماقي، إلا أن المفاجأة كانت اختطاف إليسا لهالة وضمّها إلى فريقها.

أما في المواجهة الثانية فضم حماقي إلى فريقه المتسابق عصام سرحان الذي كان أداؤه متفوقاً ومميزاً، بعد مواجهته المتسابق أحمد الحافظ بموال "يا لائمي".

المواجهة الثالثة كانت مع فريق النجمة اللبنانية إليسا وبين كل من المتسابق مروان فقي وخالد حلمي اللذين أديّا أغنية "ما أروعك".

واعتبر عاصي الحلاني أن الثنائي لم يوفق في تقديم الأغنية، لكن حماقي أشاد بأداء خالد لأنه أدى اللون الخليجي وهو ليس لونه، وتركت أحلام الخيار لإليسا متمنيةً أن تختار المشترك الذي يدعم فريقها.

ودخلت إليسا في نوبة بكاء قبيل إعلان قرارها بالمفاضلة بين خالد حلمي ومروان فقي، وعلقت على الأمر قائلة "حاسة حالي راح أبكي"، ولم تتمالك دموعها بسبب تعلقها بفريقها، ورغبتها في ألا يغادر أحد.

أما المواجهة الرابعة كانت في فريق عاصي، بين كلٍ من أنس الفحاصة وماريز الفرزلي على أغنية "Human".



وواجه عاصي نفس اللحظات الصعبة التي عايشتها إليسا، حيث احتار كثيراً في الاختيار بين أنس وماريز، وبعدما أخذ قراره بضمّ ماريز إلى فريقه، توجه لاحتضان أنس وهو متأثر بشدة بسبب خروجه من البرنامج، وحاول عاصي أن يتمالك دموعه، إلا أن أحلام اكتشفتها قائلة "أنت بتبكي؟.. بتبكي".

"بالغرام" كانت أغنية المواجهة الثانية في فريق عاصي بين عبود أغوب ويوسف السلطان، وصعد عاصي إلى المسرح ليرفع يدي المشتركين تعبيراً عن فخره بهما.

فيما اقترحت أحلام الانسحاب من البرنامج، لأن صوت كلٍ من عبود ويوسف رائع وآتٍ من الفضاء حسب قولها.

أما إليسا فأعربت عن فخرها بعبود، معتبرةً أنه سيكون بصيص أمل لسوريا والشعب السوري، كما أشاد حماقي بأداء المشتركين وتمكنهما وتألقهما.

وفي النهاية اختار عاصي المتسابق يوسف السلطان لأنه دمج بين العربي والتركي. ولكن عبود حاز دعم كل من إليسا وحماقي ليضمّاه إلى فريقهما، حيث اختار عبود فريق حماقي.

وفي فريق أحلام، كانت المواجهة الأولى بين نيرمين وهبة وفيصل الأنصاري وقد أديا أغنية "اعترف" بأسلوب رائع وانسجام واضح، فأشادت إليسا باختيار أحلام للأغنية وبأداء المشتركَين.

مواجهة فيصل الأنصاري ونيرمين وهبة كانت قوية وأطربا الجميع بأغنية "أعترف" وأبقت معها أحلام فيصل إلى العروض المباشرة فيما خطف عاصي نيرمين #MBCTheVoice@AhlamAlShamsi https://t.co/VpV3PO9Xc0 — MBC The Voice (@mbcthevoice) March 17, 2018

وأعربت أحلام عن إعجابها بأداء كل من نيرمين وفيصل واختارت الأخير، وفي اللحظة الأخيرة خطف عاصي نيرمين وضمّها إلى فريقه.