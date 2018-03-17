بعد إحرازه "سوبر هاتريك".. صلاح الفرعون المصري يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي

تصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" لليفربول أمام ضيفه واتفورد، ليتفوق على اللاعب الإنكليزي هاري كين بفارق 4 أهداف.

ووصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 28 في الدوري والـ36 في جميع البطولات، ليحتل صدارة الهدافين متفوقاً بفارق 4 أهداف قابلة للزيادة على كين.

وسجل صلاح هدفه رقم 36 ليتفوق على النجم الإسباني فيرناندو توريس، ويصبح أكثر لاعب يسجل في موسمه الأول مع ليفربول عبر تاريخ النادي.

🇪🇬محمد صلاح يكتب التاريخ ويسجل سوبر هاتريك4⃣⚽ فماذا أنجز:

⬅ أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفا "في جميع المسابقات" خلال الموسم الأول له مع النادي

⬅ إنفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 28هدفا

⬅ أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لليفربول في الدوري منذ سواريز ضد نوريتش 2013 pic.twitter.com/EfxmEVduDx — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١٧ مارس، ٢٠١٨

وبات صلاح اللاعب التاسع في تاريخ الدوري الإنكليزي الذي ينجح في التسجيل بـ20 مباراة مختلفة هذا الموسم.

وكان الهولندي روبن فان بيرسي آخر لاعب يتمكن من التسجيل في 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدوري الإنكليزي في موسم واحد، مع نادي مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، كما بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ نادي ليفربول يتمكن من تسجيل 28 هدفاً في موسم واحد بمسابقة الدوري الإنكليزي.

وأسهم محمد صلاح في الفوز الكبير لليفربول 5-صفر على واتفورد ليتقدم النادي إلى المركز الثالث في الدوري. واحتاج اللاعب المصري المتألق إلى 4 دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة ويضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفاً لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

ولم يحصل واتفورد على راحة وسط الثلوج باستاد انفيلد، إذ أضاف صلاح هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 85.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة متقدما بنقطتين عن توتنهام الذي لعب 30 مباراة.

محمد صلاح: "أود أن أشكر جميع زملائي، بدونهم لم أكن لأحقق هذه الأرقام."pic.twitter.com/vnQCd1A3ad — بريميرليج العرب (@EPL4ARABS) ١٧ مارس، ٢٠١٨

لكن الأهم أن ليفربول يتقدم بسبع نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الخامس في المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

ونجح محمد صلاح كذلك في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم التوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال الأسبق، الذي سجل 24 هدفاً موسم 2007 – 2008، بمسابقة الدورى الإنكليزي، ويقترب من كسر الرقم القياسي المُسجل باسم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق الذي سجل 29 هدفاً في موسم 2009 – 2010، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وتمكّن "الفرعون المصري" من تخطي 4 أرقام قياسية مسجلة باسم النجم الإسباني فرناندو توريس مهاجم ليفربول الأسبق عندما سجل 33 هدفاً في مختلف المسابقات خلال موسم 2007- 2008، وكذلك روجر هانت وروبى فاولر وإيان راش.