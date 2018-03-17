إمبراطورية في المزاد العلني.. السلطات السعودية تعقد أول مزاد لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع

ينطلق، غداً الأحد، المزاد الأول من مزادات بيع بعض أملاك رجل الأعمال والملياردير السعودي معن الصانع، وشركة "سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية" المملوكة له، لسداد الديون المستحقة عليه.

وقال "تكتل إتقان"، الذي عيّنته الحكومة السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة، في بيان السبت 17 مارس/آذار، إن دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في مدينة "الخبر" شرقي السعودية، اطلعت على كافة الاستعدادات لتنفيذ هذا المزاد.

ويستمر المزاد الأول 5 أيام في المنطقة الشرقية لبيع سيارات ومُعدات يتجاوز عددها 900 شاحنة وحافلة وسيارة ومعدة ثقيلة، وفق البيان ذاته.

واحتجز الصانع قبل أسابيع من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد احتجز فيها العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.

غير أنه لا يوجد مؤشر على أن قضية الصانع مرتبطة بالحملة، إذ احتجزته السلطات السعودية بسبب عدم سداد ديون لا بشبهة الفساد.

وذاع سيط "الصانع" عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية، حتى أنه كانت لديه استثمارات في شركات عالمية كبرى بينها بنك "إتش إس بي سي".

وقدرت ثروة "الصانع" حينها بأكثر من 10 مليارات دولار، وفق تصنيف مجلة فوربس جمعها من أعماله بمجال المقاولات والخدمات المالية.

إلا أنه بعد الأزمة المالية العالمية انهارت إمبراطوية "الصانع" تاركة خلفها ديوناً طائلة تخلفت عن سدادها؛ ما نتج عنه العديد من النزاعات القضائية الطويلة.

ومنذ انهيار المجموعة يلاحق الدائنون مجموعة سعد، ومقرّها مدينة الخبر (شرق المملكة)، من أجل الدين الذي قدرته تقارير متخصصة بين 40 و60 مليار ريال (10.7 و16 مليار دولار).

وأوضح "تكتل إتقان" أنّ عدداً كبيراً من الراغبين في المزايدة تقدم بطلبات الدخول للمزاد، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة شركات ومؤسسات ومستثمرين محليين وخليجيين من الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة، إضافة إلى العديد من معارض السيارات من مُختلف مناطق المملكة، ومشاركة عدد كبير من الأفراد.

وكان "تكتل إتقان"، قال في وقت سابق، إن بين ممتلكات "الصانع" التي سيتم بيعها عقارات وأراضي في شرق البلاد تقدر قيمتها بنحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).