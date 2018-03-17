بوتين يتابع 19 شخصاً فقط على تويتر وأحدهم ميت منذ 5 سنوات.. إليك القائمة الكاملة

يتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 19 حساباً فقط من حسابه الناطق بالإنكليزية – وهي عبارة عن خليط عجيب من السياسيين، معظمهم متهمون بالفساد، وأحدهم مات في 2013. وليس ترامب من بينهم.



(أما عن حسابه الناطق بالروسية، فهو يتابع فقط حساب بوتين الإنكليزي والحكومة الروسية ورئيس الوزراء)





هذا هو حساب الرئيس الروسي بوتين باللغة الإنكليزية @PutinRF_Eng، صورة الغلاف لبيته ومكتبه، الكرملين. وهو أحياناً ما يغرد بالروسية على أية حال.









آخر سلسلة من التغريدات باللغة الروسية نشرت أثناء خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية يوم الخميس 15 مارس/آذار من عام 2018 عندما كشف النقاب عن أسلحة روسيا النووية الجديدة.





موقع Business Insider أفرد تقريراً عمن يتابعهم بوتين وهم :