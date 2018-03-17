انتظروا مسلسلاً يناقش قضايا حساسة بالسعودية.. هذه أبرز الأعمال الخليجية في رمضان 2018

يحاول عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية سباق الزمن للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني، إذ دخل عدد كبير من نجوم الخليج إلى بلاتوهات التصوير للوقوف على المشاهد الأخيرة في الأعمال التي تم الإعلان عنها أنها ستكون البطل في دراما رمضان 2018.

مسلسل عطر الروح

تدور أحداث المسلسل حول معلمة تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، بعد أن وصلت لسن الستين، وبعد قرارها بالعيش في عزلة عن الجميع، تبدأ في مواجهة تحديات جديدة، المسلسل بطولة النجمة الكويتية هدى حسين، عبد الرحمن العقل، عبدالمحسن النمر، أحمد السلمان.









عطر الروح من تأليف علاء حمزة، إخراج محمد القفاص، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2018.

الخطايا العشر

تشارك الفنانة البحرينية هيفاء حسين في بطولة المسلسل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتم تصويره في البحرين والسودان، حيث تقدم شخصية الفتاة الشريرة، التي تحاول الدخول في مشكلات مع كل المحيطين بها والتعامل بقسوة مع كل من يقرب منها.

الخطايا العشر من تأليف حسين المهدي، ومن بطولة عبدالمحسن النمر​ و​عبدالله بوشهري​ و​ريم أرحمة​ ونور، وروان مهدي وسعود بوشهري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، ويقف على إخراج المسلسل علي العلي.

يأتى العمل بعد إعلان هيفاء اعتزالها التمثيل في الفترة الماضية، لكنها عادت للمشاركة في الدراما من جديد.

واحد مهم جداً

يحاول كل من طارق العلي، وفخرية خميس، وبمشاركة النجمة منى شداد، تقديم عدد من القضايا التي تهم منطقة الخليج العربي، وسبل تصحيحها من خلال مسلسل واحد مهم، في إطار كوميدي اجتماعي.

المسلسل من إخراج نعمان حسين، وتأليف ضيف الله زيد الذي قدم لنا سابقاً عدداً من الأعمال الفنية أبرزها خمس خوات، وخف علينا وغيرها.

عزوتي

مشكلات الأسرة وكيفية التعامل مع الأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء، أبرز المحاور التى يحاول مسلسل عزوتي التركيز عليها، حيث تحاول الكاتبة مريم القلاف إبراز عدد من المشكلات الأسرية التي أصبحت تعاني منها عدداً من البيوت الخليجية في الأخيرة.









المسلسل المأخوذ عن رواية فتاة من المقهى للكاتبة مريم القلاف، من بطولة خالد أمين، إلهام الفضالة، وفاطمة الصفي، وفهد الصالح، وإخراج مناف عبدال.

سموم (المعزب ج2)

تدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل في قالب تراثي، حيث يركز على عديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، من خلال إبراز الصراع بين شخصيتي الفرج وجوهر، وهو من بطولة سعد الفرج، ميس كمر، ومنى شداد، تأليف أحمد جوهر، إخراج البيلي أحمد.

شارك في مسلسل المعزب الجزء الأول الذي عرض عام 2014، كل من إبراهيم الصلال، عبد الرحمن العقل، محمد جابر، عبد العزيز الحداد، حيدر الحداد، وهو من تأليف أحمد جوهر، وإخراج شرويت عادل.

مؤلف العمل أحمد أكد حرصه على أن يظهر العمل في أفضل صورة، وذلك بسبب الطابع التراثي الذي يتميز به، وأنه يحتاج إلى أماكن معينة تتفق مع تفاصيل الأحداث والحقب الزمنية ، مشيراً إلى أن عمليات التصوير بدأت في ثلاثة بلدان، هي الكويت، والهند، وسلطنة عمان.

"مسلسل الدراما "حلوة الأغصان

تعود من جديد الممثلة الكبيرة حياة الفهد لتقديم مسلسل يتميز بطابع الدراما الاجتماعية، من خلال المشاركة في بطولة مسلسل حلوة الأغصان، الذي يتناول عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل تأليف جاسم الجطيلي إخراج مناف عبدال، ويشارك حياة الفهد البطولة كل من خالد أمين، ونور الغندور، ويعقوب عبدالله.

روز باريس

تعاني الفتاة روز التي ولدت من أم فرنسية، وأب كويتي، من مرض القلب، تسافر بسببه إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية، وهناك تلتقي بالشاب مشاري وتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وأثناء عودتها إلى الكويت تسخر نفسها للعمل الإنساني، وخاصة رعاية المسنين.

المسلسل الذي تم تصوير مشاهده ما بين الكويت وفرنسا، من تأليف سحاب وإخراج حمد البدري، من بطولة محمد المنصور، انتصار الشراح، وأحمد السلمان، وهيا عبدالسلام.

البطران

يسعى المؤلف براك عبدالمحسن الحريبي من خلال القالب الاجتماعي الكوميدي لمسلسل البطران، تجسيد عدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال سرد المشكلات التي تعاني منها إحدى الزوجات.

العمل من بطولة طيف، فخرية خميس، وعبدالرحمن العقل، وخالد المظفر، ومن إخراج محمد الفرج، وهو التعاون الفني الأول بين الفنانة طيف والفنان بلال عبدالله، بعد مرور نحو ربع قرن على آخر عمل جمعهما عام 1993، وقد تم تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل في الكويت.

حبيبي حياتي

تحاول سيدة كويتية أرستقراطية الوقوف ضد قصة حب تنشأ ضمن أحداث مسلسل حبيبي حياتي والذي يدور خلال فترة السبعينيات.

وهو من بطولة حسن البلام، إنتصار الشراح، زهرة عرفات، هدى صلاح، وأحمد العونان، تأليف فوزية الدريع، ومن إخراج خالد راضي الفضلي.

الخافي أعظم

حاول المؤلف عبدالله السعد، مناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الخليجية من خلال المسلسل، الذي تم تصويره في الكويت، وهو من إنتاج شركة كنوز الخليج للإنتاج الفني.







العمل من بطولة ليلى عبدالله، عبدالإمام عبدالله، وناصر الدوسري، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة

العاصوف

التغيرات التي طالت مدينة الرياض خلال الخمسة عقود الماضية، دفعت الكاتب عبدالرحمن الوايلي لرصدها من خلال أحداث مسلسل العاصوف حيث يحاول رصد التحولات الفكرية التي طالت المجتمع.









العمل بطولة ناصر القصبي، وعبد اﻹله السناني، وعبدالعزيز السكيرين، ومن إخراج المثنى صبح.

ويتوقع أن يُحدث المسلسل ضجة كبيرة نظراً لحساسية المواضيع التي يتطرق لها قبل حرب أفغانستان والطفرة التي شهدتها السعودية، والمنعطفات التي مر بها المجتمع السعودي سياسياً ودينياً.

خطوات الشيطان

إحدى الفتيات التي تأخر سن زواجها، تبدأ في التأثر بسبب نظرة المجتمع لها، في الوقت الذي تتمسك فيه بأفكارها ومعتقداتها، التي تؤدي إلى بعد الرجال عنها، لكنها تقع في حب شخص ما يحاول استغلال هذا الحب لتحقيق أغراض معينة.

وهو من بطولة مشاري البلام ، ومحمد الصيرفي، وعبير أحمد، وبدرية أحمد، تأليف أسمهان توفيق، عن قصة عادل صادق، ومن إخراج حمد البدري، وقد تم تصوير المسلسل في دبي، وتم تغيير اسم المسلسل من الدائرة إلى خطوات الشيطان.