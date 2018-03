انتظروا مسلسلاً يناقش قضايا حساسة بالسعودية.. هذه أبرز الأعمال الخليجية في رمضان 2018

الفنانة منى شداد طلبتني اقول لا ؟ قريباً .. بدء بروفات قراءه #مسلسل_سموم ( #مسلسل_المعزب 2 ) ان شاء الله المزمع عرضه على شاشات تلفزيون دوله الكويت في رمضان 2018 اعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات

