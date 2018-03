راغب علامة.. مايا دياب.. بيونسيه.. آل كارداشيان.. مشاهير اختاروا أحد أفراد العائلة لإدارة حياتهم الفنية

كثرة الحفلات واللقاءات الإعلامية التى يظهر بها بالنجوم، تجعلهم يريدون التخلص من أعباء تنظيم السفر وإقامة الحفلات والاتفاقات المالية لصالح مدراء أعمالهم، وذلك للتفرغ تماماً لاختيار الكلمات والألحان أو قراءة السيناريو أو النص الدرامي.

ومن أجل ذلك استعان بعض النجوم، بأحد أفراد العائلة لثقتهم التامة في اختياراتهم وقراراتهم العملية.

بيونسيه









أنشأ ماثيو نولز والد بيونسيه فريق Destiny's Child والذي كان مكوناً من 3 فتيات، يقدمن العديد من الأغنيات الجميلة، وبعد فترة انفصل عقد الفرقة الموسيقية، وركز نولز اهتمامه على إدارة الشئون الإدارية والمالية لبيونسيه، التي أصبحت فيما بعد أهم المطربات في العالم.

وبالرغم من ذلك فقد أنهت بيونسيه على خدمات والدها فى مارس 2011 بعد عشر سنوات، بعد تأكدها من دخوله في علاقة عاطفية مع فتاة مجهولة تبلغ من العمر 20 عاماً، بينما لا يزال متزوجاً من والدة بيونسيه تينا.

آل كارداشيان









تدير كريس جينر أعمال نجمات تليفزيون الواقع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان، حيث كانت صاحبة فكرة برنامج Keeping Up With The Kardashians ، وهو أحد أبرز برامج تليفزيون الواقع فى الولايات المتحدة، ومنه أصبحت فتيات كارداشيان الوجه الإعلاني لعدد من الماركات.

هيلاري داف









بعد بلوغها عامها التاسع، شجعت سوزان والدة الممثلة والمطربة هيلاري داف على الدخول عالم الفن، وألحقتها بدروس التمثيل، حتى بدأت فيما بعد دور البطولة في مسلسل Lizzie Maguire من إنتاج ديزني.

وبعدها أصبحت والدتها المنسق العام لكل اختيارات هيلاري الفنية سواء الأعمال الفنية التي شاركت فيها أو الأغنيات التي تغنيها، كما أصبحت مسئولة عن البيانات الصحفية التي توضح الحالة العاطفية الخاصة بابنتها.

هايدن بانتير









استفادت الممثلة الشابة هايدن بانيتير من المسيرة الفنية التي كانت تتمتع بها أمها ليزلي، التي كانت تعمل كممثلة أوبرا سابقاً.

فمنذ أن بلغت هايدن سن الخامسة من عمرها، أدارت لابنتها الصغيرة كافة الأمور، وأصبحت مسئولة عن كافة التفاصيل الخاصة بابنتها، وكانت تتولى الإدلاء بتقارير الحالة الصحية أثناء تواجد ابنتها في أحد المصحات للعلاج من الاكتئاب.

كريستين دانست









حرصت إينز على دخول ابنتها الصغيرة التي كانت تتمتع بملامح طفولة خلابة، لعالم الإعلان، حيث شاركت كيرستين في إعلان تجاري عن الحبوب في سن الثالثة.

ثم حاولت إدخالها لعالم الشهرة في هوليوود، ونجحت فى ذلك من خلال المشاركة فى البطولة الجماعية لفيلم Interview With A Vampire ، حيث شاركت النجوم توم كروز وبراد بيت وأنطونيو بانديراس بطولة العمل.

مايلي سايروس









لم تكن الاختيارات الناجحة للفتاة الصغيرة مايلي سايروس، وليدة الصدفة أو خبرة للطفلة ذات الأعوام الثمانية، بل كان وراءها والدتها ليتيشيا جاين، التي كانت وراء كافة الاختيارات التي قامت بها ابنتها سواء في التلفزيون، السينما، الموسيقى، ويبدو أنها كانت اختيارات جيدة نظراً للنجاحات التي حققتها مايلي.

بريتني سبيرز

بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له المطربة الأمريكية بريتني سبيرز قبل عدة سنوات، قام والدها جيمس بالتحكم في كل جزء من حياتها الشخصية والعملية، وأشرف على كل شيء بعد خروجها من مصحات العلاج وقام بمتابعة مصالحها التجارية، وتمكن من إعادتها من جديد لمكانتها فى مجال الموسيقى.

جيمس يتقاضى سنوياً مبلغ 130 ألف دولار، نظير القيام بمهام مدير أعمال ابنته.

جاستن تمبرليك









اختار جاستن والدته لين بومار هارلس، لتكون مديرة أعماله، بعد انفصاله عن فريق إن سينك في عام 1995، والتي شهدت ميلاد نجم البوب.

جاستن ظهر برفقة والدته فى عدد من المناسبات أبرزها حفل جوائز عام 2011.

راغب علامة

وضع النجم اللبناني راغب علامة ثقته الكاملة في شقيقه خضر، حيث اتفق معه على إدارة كافة أموره المالية والإدارية منذ أكثر من 18 عاماً، وبعدها أصبح خضر يرافق أخاه الأكبر في كافة الحفلات والأماكن التي يتردد عليها، بل وأصبح من شأنه الترتيب للحفلات التي يحييها راغب داخل وخارج البلاد.

الجدير بالذكر أن مدير أعمال راغب السابق كان أخاه الأكبر محمد، لكن نشب خلاف كبير بينهما، أدى لانفصال الثنائي، ولجوء علامة الفنان لأخيه خضر، عازف الأورغ الرئيسي في فرقة راغب الموسيقية لتسلّم إدارة أعماله.

تامر حسني وشقيقه حسام

بعد اللغط الذي لاحق المطرب المصري تامر حسني بشأن إقامة عدد من الحفلات فى بعض الدول، أصدر حسني بياناً أكد فيه أن المسؤول عن إدارة أعماله والتعاقد على حفلاته الغنائية، شقيقه حسام حسني، على أن أي جهة ترغب في تامر لإحياء حفل غنائي لديها عليها التوجه لحسام.

وظهر الثنائي حسني سوياً في أكثر من مناسبة، أبرزها احتفال تامر بعيد ميلاد أخيه، وشكره في إحدى المرات على وقوفه إلى جواره خلال مشواره الفني، وأنه أحد الأسباب الرئيسية وراء النجاح الذي يحققه.

مايا دياب

ظهرت مايا دياب برفقة شقيقتها الكبرى ومديرة أعمالها غريس، في إحدى حلقات برنامج حكايتي مع الزمان الذي يذاع على شاشة تلفزيون دبي، وأشارت مايا إلى أن غريس هي المسئولة عن كافة أعمالها، وهي أيضاً صديقتها المقربة.

نوال الزغبي وشقيقها مارسيل

بعد أن أنهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي علاقتها بمدير أعمالها السابق باسكال مغامس عام 2016 بعد تعاون دام لنحو 10 سنوات، اختارت شقيقها مارسيل الزغبي، كي يقوم بمهام مدير الأعمال.

ميريام فارس









اختارت ميريام فارس أختها الكبرى رولا لإدارة أعمالها منذ بدايتها الفنية، والتي تحاول أن يكون لديها كافة الصلاحيات في كل الأمور الإدارية والمالية وحتى الفنية، حيث قامت بكتابة أغنية "حقلق راحتك"، التي غنتها فارس وحققت لها نجاحاً مقبولاً لدى عشاق الفنانة اللبنانية.