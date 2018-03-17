زوج أميركي يعتذر على فيسبوك عن نعت زوجته بهذه الصفة! .. تفاعل معه 100 ألف متابع

انتشر على نطاق واسع على موقع فيسبوك، منشور لزوج أميركي كتب اعتذاراً لزوجته عن فهمه الخاطئ لمشاعرها، ووصفه إياها بالضعف وهي الأم التي أصرت على إنجاب طفلين دون أن تخضع للتخدير، ناهيك عن القيام بعمل شاق خارج المنزل.

شون وآشلي برايس زوجان لديهما طفلان حسب تقرير Independent ويعيشان حالياً في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية.

وقرر شون أخيراً، أن يكتب منشوراً مُطولاً على موقع فيسبوك حول إدراكه العميق لمدى قوة شخصية زوجته.

فبينما كان شون يُخطئ في كثير من الأحيان سابقاً في فهم حجم مشاعر الضعف الكبير التي تنتاب آشلي، أدرك الآن، متأخراً، أنها كانت أكثر قوة مما كان يعتقد سابقاً.

فضل شون أن يقدم اعتذاره على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديره الخاطئ للأمور.









كتب شون "قلت عنها في كثير من الأحيان أنها ضعيفة بسبب ردود أفعالها العاطفية تجاه مختلف الأمور. أخبرتها أن تنضج، وأن تكف عن القلق. أنا قاس جداً على زوجتي، وبعيد عنها أغلب الأحيان، لذلك لم أستطع رؤية تلك القوة التي كنت أعتقد أنها بحاجة لها، والتي كانت تتمتع بها بالفعل. لقد خلطت بين ضعفها وحبها لي، بسبب ضعفها كامرأة. لقد شاهدتها مرتين تضع أطفالها دون تخدير ودون أية مساعدة، وكان وزن الأطفال يبلغ ثمانية أرطال تقريباً عند الولادة. كنت أشاهدها تأتي كل يوم من العمل بعد 12 ساعة عمل، لتعتني بالطفل ذي الثلاثة أعوام دون كلل أو ملل، على الرغم من إرهاقها الشديد. وعلى الرغم من كل ذلك، كانت تُنجز أغراضي، ونادراً ما كانت تتذمر من ذلك. كيف لي أن أكون أحمق لدرجة اعتقادي أنها "ضعيفة" بعد كل ذلك؟ عندما دخلت إلى غرفة المعيشة اليوم، ورأيت هذا المشهد، أدركت كم كنت أحمق. نحن نفقد ما في أيدينا لأننا نتطلع لشيء خيالي، ولا ندرك أن واقعنا هو الخيال بحد ذاته. كل ما عليك فعله في بعض الأحيان هو أن تُبعد بعض الأوهام عن ناظريك. أشكر الله على زوجتي، وعلى كل النجاحات والإخفاقات، وعلى الدروس التي نستفيدها كل يوم، وعلى قوتها التي كانت خفية عني. أنا ممتن لما حصلت عليه اليوم من إلهام".

وصف شون كيف أن آشلي قد وضعت أطفالها دون تخدير، وكيف كان وزن الطفلين يبلغ ثمانية أرطال تقريباً عند الولادة.

علاوة على ذلك، عانت آشلي من أيام العمل الطويلة، والتي كانت تتبعها ليال شاقة للاعتناء بطفلهما الأكبر قبل أن تلد الطفل الثاني.

وكانت رؤية آشلي وهي نائمة ومحتضنة طفليها بين ذراعيها ما جعل شون يُدرك مدى خطئه في وصفه زوجته بالضعيفة.

كتب شون "عندما دخلت إلى غرفة المعيشة اليوم، ورأيت هذا المشهد، أدركت كم كنت أحمق. نحن نفقد ما في أيدينا لأننا نتطلع لشيء خيالي، ولا ندرك أن واقعنا هو الخيال بحد ذاته".

وأضاف "أشكر الله على زوجتي، وعلى كل النجاحات والإخفاقات، وعلى الدروس التي نستفيدها كل يوم، وعلى قوتها التي كانت خفية عني. أنا ممتن لما حصلت عليه اليوم من إلهام".

حاز منشور شون على موقع فيسبوك على قرابة 100 ألف تفاعل، وأكثر من 70 ألف مشاركة.

أثنى كثير من الناس على صدق وأصالة مشاعر شون من خلال التعليقات على منشوره، بما في ذلك زوجته آشلي.

كتبت آشلي معلقةً "نحن فريق رائع، نحن نختلف بطبيعة الحال في أمور عدة، لأننا لسنا من النوع الذي يوافق على كل شيء، لذا، من الصعب في بعض الأحيان التقبل أو الاقتناع بما يحاول الآخرون مشاركته معنا".

وأضافت قائلة "أُقدر هذا الاعتراف والوقت الذي استغرقته للتعبير عما يجول في خاطرك عنا، لذا، شكراً لك".

