يشاهد أفلاماً جنسية أثناء إجراء العمليات.. امرأتان تتهمان جرّاحاً بالإهمال وقلة الخبرة والقضاء يستدعيه

اُتُهِمَ جراح تجميل مشهور في بيفرلي هيلز بمشاهدة أفلامٍ جنسية وتعاطي المخدرات أثناء إجرائه للعمليات الجراحية، ضمن مجموعةٍ من المزاعم الغريبة الأخرى.

وفق تقرير مجلة Newsweek الأميركية فقد وزعمت مريضة سابقة لدى الجراح راندال هايورث أنَّها عانت حشواً فاشلاً للشفاه، وقاضت الطبيب متهمةً إياه بسوء الممارسة الطبية عام 2013. ورُفِضَت قضية تيس بروسارد ضد هايورث عندما لم يستطع الخبير الذي طلبته للشهادة أن يشهد في القضية بحسب قناة KTLA التلفزيونية.



وقالت تيس إنَّها تنوي رفع شكوى معدلة ضد هايورث تشمل عدداً من المزاعم الجديدة.



استشهدت تيس ومحاميها في الشكوى المعدلة بشهادة المستشارة الجراحية مونيكا برلين، التي عملت لدى هايورث لقرابة 15 عاماً. ولم يستجب محامي برلين فوراً لطلب التعليق على الخبر لمجلة نيوزويك الأميركية.

سلوك مضطرب لهايورث في غرفة العمليات

وقال كريستوفر رود محامي تيس للصحافيين إنَّ المستشارة وصفت السلوك المضطرب لهايورث في غرفة العمليات.



وقال رود لقناة KTLA مستدلاً بهذه الشهادة: "يبدو أنَّه يُشاهد أفلاماً جنسية عنيفة شديدة الغرابة وأشياء أخرى في غرفة العمليات".



وبحسب الشكوى، فإنَّ هايورث اُتُهم بتشغيل "أفلام جنسية عنيفة وفيديوهات تظهر مشاهد عنيفة ومتطرفة مثل مشاهد قطع الرؤوس على شاشة تعمل في الخلفية خلال بعضٍ من عملياته الجراحية".



وحسب مجلة Newsweek واتهمت الشهادة أيضاً هايورث بتعديل وتزوير سجلات المرضى، وإجراء عمليات جراحية ربما لم يكن مؤهلاً لإجرائها، وذلك حسب ما قاله رود لمجلة نيوزويك.



وبحسب الشهادة، فإنَّ هايورث مصاب بتشوش في الرؤية ربما يكون قد أثر على قدرته على أداء عملياته، وذلك بعد تلقيه علاجاً لسرطان العين. وقالت تيس لقناة KTLA إنَّها لم تكن "قط" لتلجأ لهايورث لإجراء عملية التجميل لو كانت تعرف ذلك.



وزعمت مريضة أخرى تُدعى لورا داي رفعت ضد هايورث دعوى سوء ممارسة طبية في شهر يناير/كانون الثاني 2017 في دعوى جديدة أنَّ الطبيب لم يكشف عن إصابته بمشكلاتٍ في إدراك العمق. ورُفِعَت مذكرة لورا لتقديم شكوى معدلة إلى المحكمة العليا بلوس أنجلوس في 9 مارس/آذار.



اتهم رود الذي يعمل أيضاً محامياً لدى الطبيب هايورث بـ"الاستخدام غير المشروع لعقار بيركوسيت، وكتابة وصفات طبية لآخرين للحصول عليه نيابةً عنه". واتهمت الشكوى المعدلة هايورث أيضاً بـ"بالاستخدام المنتظم لعقارات غير قانونية، مثل الكوكايين، والـMDMA، المعروف عادةً باسم الإكستاسي".



وقال المحامي لمجلة نيوزويك إنَّه استدعى هايورث مرتين للشهادة، لكنَّه لم ينجح في مسعاه. وقال إنَّ رود، ووموظفيه، وورفيقته لم يستجيبوا جميعاً للطلبات المتكررة للشهادة.



وقالت تيس إنَّه على الرغم من رفض أول دعوى اتهمته فيها بسوء الممارسة الطبية، فإنَّها عانت إصاباتٍ بسبب حشو شفاهها الفاسد المزعوم. وزعمت أنَّ الطبيب أوصى بحشوٍ لشفاهها لم يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.



وقالت: "لقد استخدم برعونة شيئاً مثل هذا الحشو، واستخدمه في مكانٍ لم يكن يتعين أن يستخدم فيه".

اتهاماتٍ بالاحتيال والتسبب في اضطرابٍ عاطفي

ومع ذلك، فلم تحدد تيس نوع الإصابات التي عانتها.



وقال رود إنَّ الشكوى المعدلة ضد هايورث سوف تشمل اتهاماتٍ بالاحتيال والتسبب في اضطرابٍ عاطفي.

وأضاف رود: "لم تكن (موكلته) لتذهب إلي هذا الشخص في المقام الأول لو كانت قد علمت بهذه الأشياء".

ونفى هايورث هذه الاتهامات الجديدة في مقابلةٍ مع موقع ذا راب، واصفاً هذه المزاعم بأنَّها "غير معقولة". وأضاف أنَّ "الحقيقة سوف تسود في النهاية". ولم يمكن الوصول لهايورث فوراً للتعليق.



وفقاً للتقارير، تشمل قائمة مرضى جرَّاح تجميل بيفرلي هيلز ليزا رينا نجمة مسلسل Real Housewives of Beverly Hills. وظهر هايورث بصفته واحداً من جراحي التجميل المقيمين في برنامج الواقع The Swan على قناة فوكس عام 2004، وظهر بصفته خبيراً في برنامج The Doctors على قناة CBS.