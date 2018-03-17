مايكروسوفت تخطط لإقامة أول مركز بيانات سحابية في الشرق الأوسط

من المقرر بحسب ما ذكرت وكالة Bloomberg الأميركية، أن تفتتح شركة مايكروسوفت مراكز بيانات في أبو ظبي ودبي، وهي أولى مراكزها في الشرق الأوسط، بما يعد جزءاً من التوسع الجغرافي السريع لمؤسسة البرمجيات من أجل الحصول على أعمال الحوسبة السحابية في أنحاء العالم وتصيد العملاء من شركة أمازون.



وتخطط مايكروسوفت أيضاً لفتح موقعين سحابيين في سويسرا، بكل من جنيف وزيورخ؛ وسوف تضيف موقعين آخرين في ألمانيا. ورفضت الشركة أن تذكر تفاصيل موقعيها في ألمانيا أو تحديد مواعيد افتتاح تلك المواقع الجديدة.



وذكرت الشركة، ومقرها ريموند بولاية واشنطن، خلال شهر يناير/كانون الثاني أنها سوف تدعم الإنفاق لإضافة قدرات سحابية.

وذكر رئيس شركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط سامر أبو لطيف، بحسب موقع CNBC أن الشركة ترى هناك فرصة ضخمة للتكنولوجيا السحابية لتكون المفتاح لتنمية الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتسابق شركة مايكروسوفت، التي تمتلك 42 منطقة سحابية، مع شركة أمازون لخدمات الويب لإضافة مناطق جديدة، حيث تستهدف الشركتان تخزين معلومات وتطبيقات أكثر ملاءمةً للعملاء.

وذكرت أمازون في سبتمبر/أيلول أنها تخطط لفتح مركز بيانات سحابية في البحرين عام 2019.



وتعد شركة أمازون أكبر تاجر للخدمات السحابية لتخزين البيانات ومعالجة التطبيقات، حيث تبلغ حصتها السوقية أربعة أضعاف حجم شركة مايكروسوفت التي تحتل المركز الثاني. ومع ذلك، تضاعف مايكروسوفت إيراداتها في مجال أعمال البيانات السحابية كل فترة ربع سنوية.