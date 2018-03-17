الهلع أصاب الركاب بعد تدافع العربات فألقوا بأنفسهم في الهواء.. شاهد ما حدث بأحد المنتجعات السياحية

تعرض تلفريك في أحد المناطق السياحية في جورجيا إلى عطل ميكانيكي، أدى إلى زيادة سرعته عن المعتاد ما تسبب بسقوط وإصابة العشرات ممن كانوا على متن عرباته.









الهلع الذي أصاب مرتادي المنطقة الجبلية دفع من كانوا على متن التلفريك إلى إلقاء أنفسهم من على ارتفاع بعيد عن التلفريك خشية الإصابة أو أن يقذف بهم بعيداً كما حدث مع آخرين.

ووقعت الحادثة في منتجع جودوري السياحي الموجود بجبال القوقاز بين روسيا وجورجيا، ما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المتواجدين بالمكان، خروج التلفريك عن السيطرة نتيجة زيادة سرعته ما تسبب في سقوط العديد من السائحين الجالسين على كراسيه، كما دفع صراخ المصابين من كانوا يركبون التلفريك إلى القفز خارجه من على ارتفاع حتى لا يصابوا نتيجة اصطدام العربات ببعضها.

ويقول أحد الناجين لموقع CNN، إن البداية كانت بتوقف التلفريك عن العمل ثم تحركه في الاتجاه المعاكس لسيره الأساسي، ما دفعه إلى القفز سريعاً من عربته خشية أن تصطدم عربته بباقي العربات بالأسفل.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية فإن السرعة التي تحرك بها التلفريك كانت ضعف سرعته الأساسية، ما تسبب في وقوع عدد أكبر من الإصابات.