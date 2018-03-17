رجل يدّعي أنه ما زال حياً.. لم يتمكن من العمل بسبب وفاته، لجأ إلى المحكمة لكنه خسر القضية.. إليك قصته والدولة التي يحبها

رفضت محكمة رومانية ادِّعاء رجل بأنَّه ما زال حياً بعد أن سُجِّلَت وفاته رسمياً.

حسب تقرير لصحيفة The Independent فقد انتقل كونستانتين ريليو (63 عاماً) إلى تركيا للعمل عام 1992، ولم يتواصل مع عائلته لعقدين تقريباً.

وبعد انقطاع أخباره عن زوجته منذ عام 1999، افترضت وفاته، واستخرجت شهادة وفاة عام 2016.

بعدها قُبِضَ على ريليو في تركيا لانتهاء إذن الإقامة خاصته، ورُحِّلَ على إثر ذلك إلى بلده.

وعند وصوله إلى رومانيا، اكتشف إعلان وفاته، ولم يعد قادراً على الحصول على عمل.

لجأ ريليو بمشكلته إلى المحكمة، لكنَّه خسر القضية لأنَّ المحكمة اعتبرت أنَّ استئنافه قدِّمَ بعد فوات الأوان.

وقال عن ذلك: "رسمياً، أنا ميت، رغم أنَّني حي. ليس لدي دخل، ولأنَّ وفاتي مُسجلة، لا يمكنني فعل شيء".

وأضاف أنَّه يتمنى العودة إلى تركيا حيثُ يملك نشاطاً تجارياً، لكنَّه يحتاج لفعل ذلك إلى استعادة هويته وإلغاء شهادة الوفاة حتى يتمكن من مغادرة البلاد.