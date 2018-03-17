ساويرس وتركي آل الشيخ يدخلان في سجال بسبب "بيع الأهلي".. الملياردير المصري حذف تغريدته بعد رد المسؤول الرياضي السعودي

حدث سجال بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، على خلفية تغريدة لساويرس سخر فيها مع دعم آل الشيخ لنادي الأهلي المصري.

وبدأ السجال بين ساويرس وآل شيخ، أمس الجمعة 16 مارس/ آذار 2018، عندما سأل أحد مستخدمي موقع تويتر الملياردير المصري قائلاً: "لما شاركت الأهلي في احتفال محمد طاهر، قالوا الِأهلي اتباع، ما رأيك الآن؟"، ورد ساويرس قائلاً: "اتباع بالريال".

واستدعى هذا الرد تدخلاً من آل الشيخ الذي قال: "الأهلي لا يُقدر بثمن، وحاول تبعد عن الموبايل وإنت مش مركز.. فاهمني طبعاً".

الاهلي لا يقدر بثمن ... وحاول تبعد عن الموبايل وانتى مش مركز ... فاهمني طبعاً! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 16, 2018

وبحسب موقع "الوطن" المصري فإن ساويرس عاد ليوضح مرة أخرى، بقوله: "الأهلي بالفعل لا يقدر بثمن ولم يباع لما أنا زورته، لم يباع عندما زورته أنت.. أنا أرد فقط على ما قالوه وقتها هذا هو المقصود لأنهم أشاعوا ذلك عن زيارتي، وستجد من يشيع المثل بعد زيارتك وأي مساعدة للنادي مقبولة، ومقدرة كأهلاوي صميم، وأنا مركز ولم أقصد أي إساءة".

وذكر مغردون مصريون ووسائل إعلام مصرية أن ساويرس حذف التغريدة بعد المشادة الكلامية التي دخل بها مع آل الشيخ.

مشادة بين نجيب ساويرس و تركي ال الشيخ على تويتر بسبب الاهلي pic.twitter.com/SzTrUp6wm3 — khaled talaat (@khaledtal3at) March 16, 2018

وكان تركي آل الشيخ قد أثار جدلاً عندما أعلن قبل أيام إبرام أربع صفقات قوية لنادي الأهلي ووصفها بـ"الصفقات الثقيلة"، مؤكداً أنه اتفق مع محمود الخطيب؛ رئيس النادي، على العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "غول" أن آل الشيخ قال في تصريحات تلفزيونية إن اللاعبين "أحمد فتحي وعبد الله السعيد وقعا على بياض للأهلي، وكل ما قيل في الفترة الماضية عنهما لا أساس له من الصحة، هما يحبان الأهلي كثيراً، ومن يسأل عن مكانهما فالآن الجميع يعرفه".

وجاءت تصريحات آل الشيخ عن اللاعبيّن الاثنين وسط حديث عن نية نادي الزمالك ضمهما إلى صفوفه.

ومنح تركي آل الشيخ لاعبي الأهلي 15 مليون جنيه مكافأة، بعد حسم بطولة الدوري العام للمرة الـ40 في تاريخ النادي، بحسب ما ذكره موقع "اليوم السابع".

وأشار الموقع إلى أن كل لاعب من الثلاثين المسجلين في قائمة الأهلي بالدوري حصلوا على مبلغ نصف مليون جنيه، كما تم وعد اللاعبين بمنحهم مكافأة مماثلة حال حسم بطولة كأس مصر.

من جانبه، هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، بعد فشل تعاقد الزمالك مع السعيد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "محمود الخطيب ليس هو من يحكم الأهلي، ولكن تركي آل الشيخ هو المتحكم الوحيد في كل أمور النادي الأحمر، ويتعامل معه الشيخ كأنه الرئيس الرسمي للأهلي وليس الشرفي"، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".

وأضاف منصور: "لم أمنح آل الشيخ رئاسة الزمالك الشرفية كما تردد، ولقد علمت أنه منح إحدى الشخصيات مبلغ 250 مليون جنيه، وتم خطف حارسه السعيد، وأجبروه على التجديد مع الأهلي، واللاعب اختفى مدة 3 أيام قبل تجديد عقده مع الأهلي، وفنان زملكاوي للأسف هو من تواصل مع اللاعب وجعله يذهب إلى مران القلعة الحمراء في اليوم التالي، ومن هنا كان الكمين ينتظره وقام بالتجديد بالإجبار"، على حد قوله.