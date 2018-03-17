تتبادلان طرد الدبلوماسيين.. روسيا تطالب 23 دبلوماسياً بريطانياً بالمغادرة رداً على قرار مشابه اتخذته لندن بعد أزمة الجاسوس

أعلنت روسيا، اليوم السبت 17 مارس/آذار 2018 عن طردها 23 دبلوماسياً بريطانياً، رداً على قرار لندن بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الروس.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة التي تلت تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "23 من أعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو أُعلنوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم وسيتم طردهم خلال الأسبوع". وأضافت الوزارة في بيان أنه "نظراً للوضع غير النظامي للمركز الثقافي البريطاني في روسيا، تم وقف نشاطاته".

واتخذ روسيا إجراءً آخر ضد بريطانيا، حيث استدعت سفير المملكة المتحدة في موسكو لوري بريستو، اليوم السبت، وهي المرة الثانية التي يُستدعى فيها السفير إلى وزارة الخارجية الروسية هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقالت الوكالة الروسية إن موسكو ستبلغ الدبلوماسي البريطاني بالإجراءات التي اتخذت رداً على تلك التي أعلنتها لندن خلال الأسبوع الجاري وبينها خصوصاً طرد 23 دبلوماسياً روسياً من بريطانيا.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت الجمعة أن هذه الإجراءات تقررت وسيتم إعلانها "بسرعة".

حرب باردة جديدة؟

وفي مؤشر على مدى التوتر بالعلاقات، تبادل وزراء بريطانيون وروس الإهانات، بينما قال السفير الروسي في بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، إن لندن تحاول صرف الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، الخميس 15 مارس/آذار 2018، إن "روسيا ينبغي أن تغرب عن وجهنا وتخرس"، مما أثار غضباً في موسكو.

وردَّت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن وليامسون "عقيم فكرياً"، بينما قال لافروف، الجمعة، إن وليامسون ربما ينقصه التعليم.

ومن جانبه، حذر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، أمس الجمعة، من إشعال حرب باردة جديدة مع روسيا قبل توافر أدلة كاملة على تورُّط موسكو في الهجوم على العميل المزدوج السابق.