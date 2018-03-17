مليء بالأخطاء الإملائية.. بيع "طلب توظيف" لستيف جوبز مقابل 174 ألف دولار.. بم عرف نفسه قبل 40 عاماً؟

بيع طلب وظيفة خاص بستيف جوبز قبل أكثر من أربعة عقود والذي عكس طموحات مؤسس شركة آبل في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن السعر المبدئي الذي وضع له.

وقالت دار المزادات "آر.آر" ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من إنكلترا هو الذي فاز في المزاد، لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، والذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار.

وقد كتب جوبز في خانة الاسم "ستيف جوبز" وفي خانة العنوان كتب "كلية ريد" وهي كلية في أوريجون حيث درس جوبز لوقت وجيز.

وكتب جوبز في خانة القدرات الخاصة "مهندس تقني أو مصمم برمجيات"، فيما كتب اسم شركة "هيوليت-باكارد" الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا باعتبارها مرجعاً عند السؤال عنه.



Steve Jobs pre-Apple CV. Imagine reaction from a recruitment consultant if you walked in with that. In fact, most would turn Steve Jobs down after Apple, he wouldn’t get through “pre-screening”. And that’s everything you need to know about the recruitment industry. #meltsRus pic.twitter.com/BW03DnPZ5i — Benjamin Hartrey (@benj8min) March 12, 2018

ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها، وقد أسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة آبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريباً.

كما بيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد، وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل Mac OS X وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41.806 دولارات، وكذلك بيعت قصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بمبلغ 26.950 دولاراً.

يذكر أن جوبز توفي بسبب مرض السرطان في 2011 عن عمر يناهز 56 عاماً.