إصدار: ar

مليء بالأخطاء الإملائية.. بيع "طلب توظيف" لستيف جوبز مقابل 174 ألف دولار.. بم عرف نفسه قبل 40 عاماً؟

 |  رويترز
تم النشر: تم التحديث:
STEVE JOBS APPLE
Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., speaks during an event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S., on Tuesday, Sept. 12, 2017. Apple plans to unveil three phonesanother firstincluding a premium model that could cast a halo over the rest of the line, and perhaps even the rest of the smartphone industry. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images | Bloomberg via Getty Images

بيع طلب وظيفة خاص بستيف جوبز قبل أكثر من أربعة عقود والذي عكس طموحات مؤسس شركة آبل في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن السعر المبدئي الذي وضع له.

وقالت دار المزادات "آر.آر" ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من إنكلترا هو الذي فاز في المزاد، لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، والذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار.

وقد كتب جوبز في خانة الاسم "ستيف جوبز" وفي خانة العنوان كتب "كلية ريد" وهي كلية في أوريجون حيث درس جوبز لوقت وجيز.

وكتب جوبز في خانة القدرات الخاصة "مهندس تقني أو مصمم برمجيات"، فيما كتب اسم شركة "هيوليت-باكارد" الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا باعتبارها مرجعاً عند السؤال عنه.



ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها، وقد أسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة آبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريباً.

كما بيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد، وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل Mac OS X وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41.806 دولارات، وكذلك بيعت قصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بمبلغ 26.950 دولاراً.

يذكر أن جوبز توفي بسبب مرض السرطان في 2011 عن عمر يناهز 56 عاماً.

 

التعليقات