لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.. تعديلان جديدان على اللعبة في البطولة المقبلة بروسيا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة 16 مارس/آذار 2018، إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستُستخدم للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل في روسيا.

وأشار إنفانتينو إلى أن الفرق المشاركة ستتمكن أيضاً من إجراء تبديل رابع في حال امتدت المباراة لوقت إضافي.

وكان المجلس الدولي لكرة القدم وافق على سن قوانين اللعبة هذا الشهر على استخدام تقنية حكم الفيديو رغم الجدل الذي أثارته.

ويقول منتقدون إن هذه التقنية تسببت في ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها خاصة للمشاهدين في الملاعب الذين غالباً لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة.

وقال إنفانتينو في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الفيفا في كولومبيا: "ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد. تمت تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار".

ووصف المسؤول الرياضي استخدام تقنية الفيديو بأنه "قرار ضروري ومهم جداً وتاريخي"، مشيراً أنها ساعدت في تقليص أخطاء الحكام في المباريات التي استُخدمت فيها، وأضاف أن التجارب "أثبتت بالأدلة أن التقنية تساعد الحكام وستضمن عدالة وشفافية أكبر في اللعبة".

وكانت تقنية الفيديو قد استُخدمت في دوري الأضواء الألماني والإيطالي هذا الموسم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة الأندية الإنكليزية.

كما قال الفيفا في بيان إن الفرق ستتمكن من إجراء تبديل رابع إذا امتدت المباريات لشوطين إضافيين وصدق المجلس الدولي لكرة القدم على تغيير القاعدة.

