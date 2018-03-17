ردوا على قرار ترامب بالمثل بعدما حذروه من حرب تجارية.. أوروبا تفرض رسوماً جمركية على مئات المنتجات الأميركية

يعتزم الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألمنيوم القادمة من أوروبا، وهو قرار أثار انتقادات من دول القارة العجوز.

ونشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة 16 مارس/آذار 2018، قائمة بمنتجات أميركية تعتزم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمائة، وتضمنت القائمة مئات المنتجات بينها: الأحذية، والدراجات النارية، واليخوت، والحديد، ومنتجات غذائية، ومشروبات كحولية، وسجائر.

وفي 8 مارس/آذار الجاري وقّع ترامب، قراراً بفرض رسوم جمركية بلغت 25 بالمائة و10 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، تستثني كندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عقب ذلك أنه سيتخذ تدابير على الواردات من الولايات المتحدة، محذراً الأخيرة من عواقب الخطوة، وإمكانية اشتعال حرب تجارية دولية.

من الدول المتأثرة؟

وفي العام 2017، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016 ، بزيادة نسبتها 37,8%.

وبلغت واردات الألومنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 ٪.

وتظهر القائمة التالية البلدان العشرة الأولى من حيث إجمالي الواردات، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية لعام 2017، ومن بينها دولتان عربيتان، وسيكون لقرار ترامب تأثيرات اقتصادية على هذه البلدان باستثناء كندا والمكسيك.

الجهات المصدرة للصلب:

كندا: 15,6% بقيمة 5,2 مليار دولار

البرازيل: 9,1% (3 مليارات)

كوريا الجنوبية: 8,3% (2,8 مليار)

روسيا: 8% (2,7 مليار)

المكسيك:7,1% (2,4 مليار)

اليابان: 4,8% (1,6 مليار)

ألمانيا: 4,6% (1,5 مليار)

تركيا: 3,7% (1,2 مليار)

تايوان: 3,7% (1,2 مليار)

جنوب إفريقيا: 2,9% (982 مليون)

أما الصين، هدف إدارة ترامب، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% (900 مليون دولار)

الجهات المصدرة للألمنيوم:

كندا: 40% (7 مليار دولار)

الصين: 9,7% (1,7 مليار)

روسيا:9,1% (1,6 مليار)

الإمارات:8% (1,4 مليار)

البحرين: 3,5% (602 مليون)

الأرجنتين : 3,2% (392 مليون)

ألمانيا: 2,3% (392 مليون)

الهند: 2,1% (371 مليون)

أستراليا:2,1% (362 مليون)

جنوب إفريقيا: 2% (340 مليون)

ويشار إلى أنه سبق وأن وجه ترامب انتقاداً شديداً إلى الاتفاقات التجارية التي تفاوض أسلافه في شأنها، محملاً إياهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.