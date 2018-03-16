إصدار: ar

أغلى قطعة شوكولاتة في العالم مغطاة بالذهب الصالح للأكل.. محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا

 |  رويترز
تم النشر: تم التحديث:
CHOCOLATE
HearttoHeart0225 via Getty Images


عُرضت أغلى قطعة شوكولاتة في العالم بمعرض للشوكولاتة في مدينة أوبيدوس بالبرتغال، الجمعة 16 مارس/آذار 2018.

والقطعة التي يبلغ ثمنها (9489 دولاراً) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل، هي واحدة من 1000 قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووُضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز، إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

 

التعليقات