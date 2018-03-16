أغلى قطعة شوكولاتة في العالم مغطاة بالذهب الصالح للأكل.. محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا



عُرضت أغلى قطعة شوكولاتة في العالم بمعرض للشوكولاتة في مدينة أوبيدوس بالبرتغال، الجمعة 16 مارس/آذار 2018.

والقطعة التي يبلغ ثمنها (9489 دولاراً) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل، هي واحدة من 1000 قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووُضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز، إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

