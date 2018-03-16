قتيلان إسرائيليان دهساً في هجوم بسيارة في الضفة الغربية

قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين اثنين قتلا وأصيب شخص واحد على الأقل الجمعة 16 مارس/آذار 2018ـ في واقعة دهس بسيارة يقودها فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وهو الحادث الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه هجوم متعمد استهدف جنوده.

وقال الراديو إن الواقعة حدثت قرب مستوطنة موفودوتان إلى الغرب من مدينة جنين الفلسطينية. وأضاف أن الفلسطيني اعتقل بعد قليل من الحادث ويخضع للعلاج من إصابات طفيفة. ولم يذكر سبب تلك الإصابات.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي التقارير حول سقوط قتيلين وإصابة شخص ثالث، أو يفصح عن هوياتهم. وقال على تويتر إن السائق نفذ "عملية دهس إرهابية ضد وحدة (للجيش) كانت في مهمة لحماية أحد الطرق".