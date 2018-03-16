هيكل عظمي لديناصور غامض يُعرض للبيع في مزاد بـ2.2 مليون دولار.. يُمكن الشراء بالبيتكوين

ستُعرض حفريةٌ عبارة عن هيكل عظمي لديناصور -نوعه غير معروف- للبيع في مزاد بباريس في يونيو/حزيران 2018، ويقول القائمون على المزاد إنه قد يصل سعره إلى 1.8 مليون يورو (2.22 مليون دولار).

الهيكل العظمي، الذي يبلغ طوله نحو 9 أمتار، مكتمل على غير العادة، إذ إنه سليم بنسبة 70% تقريباً.

هذا، وقال أريك ميكيلر، وهو خبير حفريات يعمل مع دار "أجوت" للمزادات، إنه يعتقد أنه من الديناصورات اللاحمة، وهي فئة من الديناصورات ثنائية القدم، لديها عظام مجوفة وأقدام بـ3 أصابع.

وأضاف أنه بخلاف ذلك، لا يزال العلماء في حيرة بشأن تحديد نوعه؛ إذ رصدوا اختلافه عن الأنواع المعروفة.

الهيكل العظمي معروض حالياً في مدينة ليون الفرنسية للمشترين المحتملين، مثل المتاحف أو هواة جمع الحفريات.

وعُثر على الديناصور في ولاية وايومنغ بالولايات المتحدة في العام 2013، وهو مملوك لرجل أعمال بريطاني، لم يُكشف عن هويته.

وسيُوضع الديناصور في الطابق الأول من برج إيفل لبيعه، ويمكن للمشترين المحتملين المزايدة عليه باليورو أو بالعملة الرقمية "بيتكوين".