"إلى إيفانكا، والدك المُحِب".. ابنة ترامب تحتفظ بخطاب أبيها عن القدس بجانب صور أطفالها

تُعَدُّ إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أكثر المعجبين بكلمة والدها المثيرة للجدل حول القدس، حتى إنها تحتفظ بنسخة مؤطرة لصورته في أثناء إلقاء تلك الكلمة، على مكتبها بالبيت الأبيض، إلى جوار صور أطفالها وكلمات أغنية "Don't Stop Believin".



وتحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، التي عنوانها "ملاحظات حول عاصمة إسرائيل"، توقيع "إلى إيفانكا، والدك المُحِب"، بحسب ما أورده تقرير صحيفة "واشنطن بوست" حول ابنة الرئيس والذي تم نشره يوم الأحد 11 مارس/آذار 2018.



حظيت كلمة الرئيس ترامب، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، والتي اعترف خلالها بالقدس عاصمةً لإسرائيل بانتقادات قوية حول العالم، وخاصة من الفلسطينيين، الذين أحرقوا صوره في غزة. ومع ذلك، فقد رحبت إيفانكا ترامب، التي اعتنقت اليهودية عام 2009 قبل الزواج بغاريد كوشنر، بذلك الاعتراف.



وحصل الزوجان، اللذان يمارسان شعائر الديانة اليهودية الأرثوذكسية وفق تقرير مجلة Newsweek الأميركية، على مباركة أحد الحاخامات في مايو/أيار 2017، قبل الالتحاق بالرئيس في رحلته إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

It was deeply meaningful to visit the holiest site of my faith and to leave a note of prayer.

📷 Associated Press (AP) pic.twitter.com/9xzpZQywL2

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 22, 2017