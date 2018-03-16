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أغلى جاكيت في العالم من نصيب الكلاب فقط.. لماذا يصل سعره إلى 137 ألف دولار؟

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قد يكون أمراً مفهوماً أن ترتدي إحدى السيدات جاكيت ذا قيمة عالية جداً، لكن أن يكون أغلى جاكيت تمت صناعته في العالم من نصيب كلب صغير، فهذا أمر يحمل الكثير من الغرابة!

هل يمكن أن يحب شخصٌ ما كلبه الأليف، بما يكفي لشرائه أول سترة مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطاً ومرصَّعة بكريستال شواروفسكي والألماس الأسود؟!

هذا ما حدث بالفعل؛ إذ إن أغلى سترة في العالم جاءت نتيجة تعاون بين شركتي Doggy Armor وVeryFirstTo، والأخيرة هي الشركة نفسها التي قدمت لنا أفضل عرض إجازات يتعلق بعطلة لمشجعي جيمس بوند وأكبر كتاب تلوين في العالم.

وصُنع هذا الجاكيت من "نسيج الذهب"، وهي أقمشة نانوية مغلَّفة بالذهب عيار 24 قيراطاً، والتي يبدو أنها "تحتوي على القيمة الحقيقية للذهب بنسبة 99.99% من الذهب وليس مجرد طلاء ذهبي". كما يمتلك العملاء الذين يريدون شراء هذا الجاكيت خيار أن يكون مزيناً بـ20 بلورة من ألماس شوارفوسكي أو 20 من الألماس الأسود.

تبلغ قيمة هذا الجاكيت 137 ألف دولار أميركي، وهو يبدو أقرب إلى الدرع، فهي ستحمي كلبك من اللدغات وحتى طعنات السكين وهجمات الحيوانات المفترسة.

فإذا لم تكن قد بهرتك فكرة النسيج الذهبي والألماس بالشكل الكافي، فربما تقنعك ميزاته الواقية. فهذا الجاكيت يتميز بأنه خفيف الوزن جداً، لكنه في الوقت نفسه يكفي لحماية كلبك من اللدغات أو حتى جروح السكين. إن الذهب الخالص ليس هو أكثر المواد صلابة في العالم بالطبع، لكن هذا النسيج النانوي يبدو أكثر صلابة بـ15 مرة من الفولاذ.

 

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