خطاب جون كينيدي الذي لم يلقه.. صحيفة بريطانية نجحت في تجميع الكلام بصوته ليسمعه العالم

أخيراً يمكن لجون إف كينيدي "إلقاء" خطابه في ساحة Dallas Trade Mart، بعد ما يزيد على 50 عاماً من اغتياله.

وأمكن الحفاظ على نص الخطاب الذي لم يلقه إذْ يقول في جزء منه: "في عالم من المشاكل المعقدة والمستمرة، وفي عالم يعج بمشاعر الإحباط والضيق، يجب أن تسترشد الزعامة الأميركية بأضواء التعلم والعقل، وإلا سيحظى هؤلاء الذين يخلطون المجاز بالواقع والمعقول بالممكن، سيحظون بالشعبية بحلولهم السريعة والبسيطة لكل مشكلة عالمية.

سيكون هناك دوماً أصوات منشقة تُسمع في البلاد، معبرة عن معارضتها دون أن تقدم بديلاً، متصيدةً الأخطاء ومنكرة الجميل، ناشرةً الكآبة في كل مكان وساعيةً إلى النفوذ دون المسؤولية. هذه الأصوات محتمة.

لا يمكن أن نتوقع أن كل شخص (وسأستخدم هنا عبارة تعود إلى عِقْد من الزمن) "سيتحدث بجدية إلى الشعب الأميركي". لكن بوسعنا أن نأمل أن أشخاصاً أقل سيستمعون إلى الهراء. كما أن الفكرة القائلة بأن الأمة متجهة نحو هزيمة من خلال العجز، أو أن القوة لا تعدو سوى شعارات، هذه الفكرة ليست سوى محض هراء".

JFK video: hear Kennedy’s ‘lost’ Dallas speech in his own voice https://t.co/HAHvRwGexg pic.twitter.com/NFqGZn4rBv

— The Times of London (@thetimes) March 16, 2018