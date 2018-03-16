تعثرت قدمها على باب الطائرة فسقطت ميتة.. مضيفة في شركة طيران الإمارات تهوي من مخرج الطوارئ

تُوفيت مضيفة في طيران الإمارات بعد تعثرها من مخرج طوارئ إحدى الطائرات وسقوطها على مدرج الطائرات في أوغندا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس 15 مارس/آذار 2018، أن المُضيفة التي لم يُشكف عن هويتها، قضت في المستشفى بعد يومٍ من الحادث الذي وقع في مطار عنتيبي الدولي في أوغندا بعد ظهر الأربعاء الماضي 14 مارس/آذار.

وأشارت الصحيفة إلى أن المضيفة أُصيب بإصاباتٍ بالغة في الرأس أدت إلى وفاتها، حسبما أظهرتها صورةٌ بشعة وهي ملقاة على المدرج وتحيطها بركة من الدماء.

وقال شهود عيان لم تُذكر أسماؤهم لوسائل إعلام محلية، أن المضيفة تحدثت إلى زملائها ثم حملت ما يبدو أنَّها قنينة من الزجاج أسفل ذقنها، قبل أن تهوي من طائرة البوينغ 777 من ارتفاع 60 قدماً (نحو 18 متراً).

ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية عن أحد شهود العيان قوله، إن ركبتي المضيفة كُسرتا، وأُصيب جسدها بجروح بسبب الزجاج المكسور من الزجاجة التي كانت معها أثناء السقوط.

وفي تعليقها على الحادثة، ذكرت شركة طيران الإمارات أنَّها تتعاون في سير التحقيقات، التي ستُحدِّد رسمياً سبب الحادث بعد انتهائها، ولم تذكر سوى أنَّ موظفةً هوت من باب الطائرة.

وقالت الشركة: "سقط أحد أعضاء طاقمنا للأسف من بابٍ مفتوح أثناء تجهيز الطائرة لصعود الركاب في الرحلة رقم EK729. واصطُحِبَت المصابة إلى أقرب مستشفى".

ومن جانبها، قالت هيئة الطيران المدني في أوغندا إنَّها ستحقق في الحادث، الذي وصفته في بيانٍ أمس الأربعاء بحادث سقوط. وأضافت الهيئة في بيانها قائلةً: "إحدى مضيفات الطاقم فتحت باب الطوارئ وسقطت للأسف من على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات بعد هبوطها بسلام".

وكانت الرحلة رقم EK729 وعلى متنها المُضيفة قد وصلت إلى مطار عنتيبي في حدود الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، وكان مقرراً لها أن تعود إلى دبي في الثالثة وخمس وعشرين دقيقة مساءً.