حتى في مبنى البرلمان البريطاني! شاب يتقدَّم لطلب يد حبيبته مرشَّحة حزب العمال

حتى في مبنى البرلمان البريطاني، قام شاب بالتقدم لحبيبته طالباً يدها للزواج راكعاً على ركبته.

إذ جثا موظف الخدمة المدنية والصحفي السابق ماثيو ريفيو على الأرض في مبنى البرلمان البريطاني أمام مساعدة البرلمان ومرشحة حزب العمال (يحسب الحزب على يسار الوسط في بريطانيا) لعام 2018 ريتشل إيفانز لطلب يدها للزواج.

لحظتها، غطت إيفانز عينيها بيد واحدة، وأجابت وهي تضحك بخجل "نعم".

وأدى ردها إلى اندلاع هتافات من طرف الحشد الصغير المتجمّع في الغرفة التشريعية، بحسب ما نقلته صحيفة Washington Post الأميركية.

تقدم ريفيل بطلب الزواج الجمعة 9 مارس/آذار 2018، إذ كتب تغريدة على تويتر، يقول فيها إنه "رتب طلب الزواج هذا ليكون في وقت متأخر من يوم الجمعة لأن هذا هو الوقت يتواجد فيه أقل عدد من السياح، ولكن بقي هناك مجموعة واحدة هناك، لكنهم كانوا لطيفين".