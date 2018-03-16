رغم اعتذار الشركة.. ريانا تطلب من جمهورها حذف تطبيق سناب شات

طالبت المغنية الاميركية ريانا من جمهورها حذف تطبيق سناب شات من على هواتفهم و حواسيبهم الشخصية، رداً على إعلان مسيء لها ولحبيبها السابق كريس براون.









وانتقدت المغنية ريانا موقع سناب شات لسخريته من العنف المنزلي، بعد أن نشر الموقع إعلاناً يسأل المستخدمين ما إن كانوا يفضلون "صفع ريانا" أو لكم "كريس براون" المغني الشهير.

علماً بأن علاقة النجمين الشهيرين كانت محط أنظار محبيهم في العالم، عقب تصريح ريانا بتعرضها للضرب والعنف من قبل كريس براون.

وعلى حسابها على إنستغرام، كتبت منتقدةً: "أودُ أن أعتبر ذلك جهلاً، لكنَّني أعلم أنَّكم لستم أغبياء! لقد أنفقتم المال لعمل إعلان يُسيء عمداً لضحايا العنف المنزلي ويسخر من الأمر".

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018

وقالت شركة سناب شات إنَّها أوقفت نشر الإعلان، الذي تضمَّن صوراً لريهانا وبراون في دعايةٍ للعبة على الهاتف المحمول تُسمَّى Would you rather.

وأصدرت الشركة اعتذاراً قصيراً قالت فيه إنَّ الإعلان ينتهك "قواعدها الإرشادية"، مضيفةً: "نشعر بالأسف لحدوث ذلك".

لكنَّ ريانا لم تقبل ذلك الاعتذار. وأصدرت بياناً يوم الخميس قالت فيه: "الأمر لا يتعلق بمشاعري الشخصية، لكن كل النساء والأطفال والرجال الذين كانوا ضحايا للعنف المنزلي في الماضي، وخاصةً الذين ما زالوا يتعرضون له.. لقد خذلتمونا! عارٌ عليكم. اعتذاركم ليس له أهمية".

وبعد بيان ريانا، قال متحدثٌ باسم سناب شات في رسالة بريدٍ إلكتروني لصحيفة The Guardian: "هذا الإعلان مثير للغثيان، وكان من المفترض ألَّا يظهر على موقعنا. نأسف لهذا الخطأ الشنيع ولسماحنا للإعلان بتجاوز مرحلة المراجعة. نُحقق الآن في كيفية حدوث ذلك حتى نحرص على عدم حدوثه في المستقبل".

وقالت الشركة كذلك إنَّ اللعبة التي يُروِّج لها الإعلان لا تتبع موقع سناب شات، وأنَّها حُظِرَت من المنصة.

السبب وراء غضب ريانا جديرٌ بالذكر أنَّ كريس براون قُبِضَ عليه عام 2009 بعد اعتدائه عليها حين كانت صديقته في ذلك الوقت. وحُكِمَ عليه بخدمة المجتمع عقاباً له.

وهاجمت المغنية شركة سناب شات في بيانها بضراوة، قائلةً: "يعلم سناب شات أنَّه ليس التطبيق المفضل لدي! لكنَّني فقط أحاول فهم الهدف من وراء كل هذه الفوضى!".

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) March 12, 2018

أثار الإعلان رد فعلٍ عنيفاً على الشبكات الاجتماعية، وكانت تشيلسي كلينتون من بين المنتقدين، إذ غرَّدت وكتبت: "أمرٌ مُريع أن توافق أي شركة على هذا".