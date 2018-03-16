الطلاق الأول بعائلة ترامب.. الابن الأول للرئيس الأميركي ينفصل عن زوجته

ذكرت تقارير أنَّ فانيسا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن تقدمت بطلب الطلاق أمام المحكمة يوم الخميس 15 مارس/آذار، وهي أول حالة طلاق بعائلة الرئيس الأميركي منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني 2017.









وتقدمت فانيسا (40 عاماً) وهي ممثلة وعارضة أزياء سابقة، بدعوى للطلاق في نيويورك دون نزاع، وهو ما يعني أنَّها لا تتوقع نزاعاتٍ قضائية بشأن حضانة أطفالهما الخمسة، أو بشأن الممتلكات والأصول، بحسب صحيفة USA Today



وورد في التقرير يوم الأربعاء 14 مارس/آذار أنَّ الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته اللّذَين دام زواجهما 13 عاماً كانا يعيشان منفصلين، وأنَّ ترامب الابن (40 عاماً) لم يكن متواجداً من أجل زوجته قط.



وصرح الزوجان في بيانٍ مشتركٍ أنَّهما قد قررا أن يذهب كلٌ منهما في طريقه. وأضافا: "سيُكِنّ كلٌ منّا احتراماً كبيراً للآخر" ولعائلتيهما.



وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، في يناير/كانون الثاني 2017، تولى ترامب الابن وأخوه إريك الإدارة اليومية لمؤسسة ترامب (الإمبراطورية التجارية للرئيس الأميركي) بعدما تولى والدهما الرئاسة. وظل ترامب الابن مشاركاً في السياسة كذلك.



إذ شارك ترامب الابن في حملة المرشح الجمهوري ريك ساكون في ولاية بنسلفانيا الأميركية هذا الأسبوع كما فعل والده، ولكنَّ ساكون خسر الانتخابات في دائرة الكونغرس رقم 18 ببنسلفانيا لصالح المرشح الديمقراطي كونور لامب.





وكان ترامب الابن تزوَّج هو وفانيسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، نُشر إعلان الزواج في ذلك الوقت في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وذُكِرَ فيه أنَّ مراسم الزفاف عُقِدَت في منتجع مار-ألاغو الخاص بترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وعقدت الزواج ماريان ترامب باري شقيقة دونالد ترامب، التي كانت حينها قاضيةً بالدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف بالولايات المتحدة.