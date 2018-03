مخرج حفل قناة السويس يكشف عن نيته إخراج فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين!

كشف المخرج البريطاني المخضرم داني بويل أنه يعمل على مع كتاب سيناريوهات أفلام جيمس بوند، من أجل إنتاج الجزء الـ 25 من أفلام سلسلة أفلام الجاسوسية الأشهر في تاريخ السينما ومن المتوقع أيضاً أن يقوم بأخراجه.

إذا لم يكن اسم داني بويل مألوفاً لديك فيكفي أن تعلم أنه حاصل على الأوسكار لإخراجه عام 2009 فيلم Slum Dog Millionaire، كما أنه أخرج أفلاماً مميزة مثل Shallow Graveو Trainspottingو The Beachو 28 Days Laterو Sunshineو وربما يثير استغرابك أنه من قام بإخراج حفل مشروع قناة السويس الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسي في أغسطس/آب من عام 2015 وفيه استعان بطاقم المساعدين الخاصين به، وهو مكون من 45 مصورا و40 كاميرا ، واستبعد ت طواقم التلفزيون المصري إلا لحالة الضرورة وقتها!.

