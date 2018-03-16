مخرج حفل قناة السويس يكشف عن نيته إخراج فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين!

كشف المخرج البريطاني المخضرم داني بويل أنه يعمل على مع كتاب سيناريوهات أفلام جيمس بوند، من أجل إنتاج الجزء الـ 25 من أفلام سلسلة أفلام الجاسوسية الأشهر في تاريخ السينما ومن المتوقع أيضاً أن يقوم بأخراجه.

إذا لم يكن اسم داني بويل مألوفاً لديك فيكفي أن تعلم أنه حاصل على الأوسكار لإخراجه عام 2009 فيلم Slum Dog Millionaire، كما أنه أخرج أفلاماً مميزة مثل Shallow Graveو Trainspottingو The Beachو 28 Days Laterو Sunshineو وربما يثير استغرابك أنه من قام بإخراج حفل مشروع قناة السويس الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسي في أغسطس/آب من عام 2015 وفيه استعان بطاقم المساعدين الخاصين به، وهو مكون من 45 مصورا و40 كاميرا ، واستبعد ت طواقم التلفزيون المصري إلا لحالة الضرورة وقتها!.

Danny Boyle says he's writing and will direct James Bond 25 https://t.co/GztrfkoWb3 pic.twitter.com/z0PujCEmRF — Hollywood Reporter (@THR) March 15, 2018

وصرح بويل لموقع Metro.us قائلاً "نحن نعمل على السيناريو في الوقت الحالي" وذلك أثناء مشاهدة العرض الأول لمسلسل Trust على قناة FX.

وكانت MGM قد أعلنت سابقاً أن النسخة الخامسة والعشرين من سلسلة أفلام جيمس بوند سيكتبها نيل بورفيس وروبرت ويد، اللذان عملا على بعض أفلام بوند السابقة مثل، Casino Royale وQuantum of Solace وSkyfall وSpectre.

إلا أن بويل أشار إلى أنه يعمل مع جون هودج (كاتب سيناريو فيلم Trainspotting) على السيناريو الخاص بالنسخة الخامسة والعشرين من أفلام جيمس بوند.

ويأمل بويل البدء في تصوير الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند بنهاية العام، أما قبل ذلك، فإنه يتعاون مع ريتشارد كورتيس، كاتب السيناريو لفيلم Love Actually، للعمل على فيلم كوميدي غنائي، مازال بلا عنوان، تنتجه ستوديوهات Universal وتأمل في أن تبدأ تصويره في بداية الصيف، إذا تمكنت من اختبار فريق التمثيل.

وقال المخرج الهوليوودي لـ Metro.us، "يعتمد الأمر كله على ذلك في الحقيقة. أنا أعمل مع ريتشارد كورتيس على أحد السيناريوهات في الوقت الحالي. ونأمل أن نبدأ في التصوير خلال ستة أو سبعة أسابيع. ثم سيأتي بوند بعد ذلك في نهاية العام. لكننا نعمل على الاثنين حالياً".

وأضاف بويل "لدينا فكرة. جائتنا– أنا وجون هودج، كاتب السيناريو- هذه الفكرة، ويعمل جون على كتابتها حالياً. ويعتمد الأمر على نتيجتها النهائية".

أخرج بويل أفلام مثل 28 Days و Later و Slumdog Millionaire (الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار في فئة الإخراج)، و Steve Jobs، إضافة إلى Trainspotting.

أما من جهة الإنتاج، فسينتج مايكل ويلسون وباربرا بروكلي فيلم بوند الجديد، وكانت السلسلة قد شهدت نجاحاً هائلاً بوجود كريج في دور البطولة، إذ حصد Skyfall عائدات بلغت 1.1 مليار دولار، بينما جنى Spectre عائدات بلغت 880 مليون دولار.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقبل ذلك في المملكة المتحدة وبقية العالم.

