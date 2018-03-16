"أحبك كثيراً، انتظريني".. خطيب ابنة رجل الأعمال التركي ينهار في جنازتها.. ماتت و7 من صديقاتها في رحلة "توديع العزوبية"

أقيمت جنازة ابنة رجل الأعمال التركي التي لقيت حتفها مع 7 من صديقاتها في حادث تحطم طائرتها الخاصة في إيران أثناء عودتها من حفل الحناء الخاص بها في دبي.

وقد حمل خطيب مينا باساران (28 عاماً) نعشها في الجنازة التي أقيمت، الخميس 15 مارس/آذار 2018، في إسطنبول، فيما بدا عليه التأثر الشديد.



Allah kimseye sevdiğinin acısını yaşatmasın. Murat Gezer, Mina Başaran’ın cenaze töreninden pic.twitter.com/YMhjWGRxDm — betül güzel (@Guzelbetull) March 15, 2018

وبدلاً من إقامة حفل زواجهما في الـ 14 من أبريل/نيسان 2018 كما كان مقرراً، قام الشاب مراد جيزير بنعي خطيبته في كلمة وداع أخيرة أمام نعشها المغطى بالورود قائلاً: "ملاكي طيبة القلب، أحبك كثيراً انتظريني".



İRAN'da düşen jette hayatını kaybeden 11 pırıl pırıl kızımızdan; Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı’nın cenaze törenine katıldık.

Kaybettiğimiz her bir canımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.. pic.twitter.com/tJvciLWTH8 — Çetin Osman Budak (@CetinOsmanBudak) March 15, 2018

وفي الجنازة التي شهدت تأبين بارسان واثنتين من صديقاتها في مسدج بمنطقة أتاكوي بمدينة إسطنبول، التقطت صور لـ"سنان أورفالي" زوج مصممة الأزياء بورجو جوندوجار أورفالي منهاراً عند نعش زوجته خارج المسجد.



Acının fotoğrafı... Jet kazasında hayatını kaybeden ve hamile olduğu öğrenilen Burcu Gündoğar'ın eşi Sinan Urfalı, eşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde Sinan Urfalı eşinin fularını elini sararak koklayıp ağladı. pic.twitter.com/VFdgXK3kQE — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 15, 2018

وقد دفنت مضيفة الطيران إيدا أوسلو في إسطنبول، بينما دفنت أسيل إزميرلي، وعايشة في مقبرة زنجرلي كويو في جزء آخر من مدينة إسطنبول.



İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. pic.twitter.com/Ai1tWvcqFx — Burak Doğan (@doganburak29) March 15, 2018

فيما دفنت الطيارة مليكة كوفيت التي كانت تنتمي سابقاً للقوات الجوية التركية في مدينتها في قونيا، وتم وضع زي الطيار الخاص بها على نعشها، وقد أظهرت الصور تأثر أسرتها الكبير أمام نعشها.









بينما دفنت ليانا هنانيل، وياسمين باروه سيلوني، وهما من عائلات المجتمع اليهودي في إسطنبول في مراسم تأبين منفصل في مقبرتين يهوديتين في أولوس وأرنافوتكوي.

ورغم وفاة 3 من طاقم الطائرة مع الفتيات الـ8، إلا أن جسد الطيار بيريل جيربس لم تتم استعادته بعد، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

يذكر أن وسائل الإعلام التركية أعلنت، الأحد 11 مارس/آذار 2018، عن سقوط طائرة خاصة في جنوبي إيران، وقُتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 11 شخصاً.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن الإعلام التركي، قوله إن الطائرة كانت تُقل مينا بشاران (28 عاماً) ابنة رجل الأعمال حسين بشاران، و7 من صديقاتها، وقائدي الطائرة ومضيفة.

وقالت صحيفة Hürriyet التركية، إن مينا وصديقاتها كنَّ عائدات من مدينة دبي، حيث أقمن حفلة وداع عزوبية، إذ كان من المقرر عقد حفل زفاف الفتاة مينا الشهر القادم.

وكانت مينا قد نشرت على حسابها في موقع إنستغرام، السبت 10 مارس/آذار 2018، صورةً لها مع صديقاتها الـ7، خلال وجودهن في فندق One&Only Royal Mirage الفاخر في دبي، وكانت هذه الصورة هي الأخيرة المنشورة لهن قبل سقوط الطائرة.



UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV — DAILY SABAH (@DailySabah) March 11, 2018

ويشغل حسين باشاران والد مينا، المولود في طرابزون شمال شرقي تركيا، منصب رئيس مجلس إدارة شركة "باقران ياتيرم" القابضة، التي تعمل في قطاعات مختلفة كما يدير سلسلة من المباني السكنية الفاخرة في إسطنبول تسمى "أبراج مينا" على اسم ابنته.

وأصبحت مينا عضواً في مجلس إدارة مجموعة "باقران" في عام 2013، وكانت تستعد لتولي منصبها من والدها، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.









وكانت وكالة الأناضول التركية، نقلت في وقت سابق، اليوم، عن مصادر في وزارة المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية التركية، قولها إن الطائرة المنكوبة متوسطة الحجم، وأقلعت من مطار الشارقة في الإمارات، متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي في تركيا.

وأضافت المصادر أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في تمام الساعة 14.40 بتوقيت تركيا (11:40 بتوقيت غرينتش)، قبل أن يعلن عن سقوطها في إيران.

فيما قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة سقطت بعد خلل فني لم يعرف مصدره بعد.