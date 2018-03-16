أطنان من الذهب تساقطت من السماء!.. سبائك ثمينة تتناثر من طائرة بعد إقلاعها (فيديو)

اضطرت طائرة روسية إلى قطع رحلتها عندما حدث شيء غير متوقع، حيث فقدت الطائرة باب قمرتها اليسرى أثناء إقلاعها، لتتساقط أطنان من الذهب منها على مدرج الإقلاع والهبوط.

وكانت الطائرة التي انطلقت من مدينة ياكوتسك شرقي روسيا وهي من طراز An-12 قد حملت قرابة 9.3 أطنان، وذكر بيان للسطات الروسية أنه تم جمع نحو 3 أطنان من الذهب المتساقط، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس 15 مارس/آذار 2018.

Ok. Gold rain drops looked that way on Yakutsk Airport’s runway. Pretty heavy and sonorous... Video by transport police from Whatsapp. pic.twitter.com/YYiO1P6lh7 — Bolot Bochkarev (@yakutia) March 15, 2018

ونشرت قناة Telegram-112 صورة للسبائك المتناثرة على المدرج، وأشارت إلى أن الطائرة لم تكن تحمل سبائك الذهب فقط، بل أيضاً بلاتيناً وألماساً، وقالت إن الشرطة طوقت المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة، فيما تجري السلطات تحقيقاً في أسباب الحادث.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي لمطار ياكوتسك، إن طائرة الشحن المذكورة تابعة لشركة طيران "نيمبوس"، وأضاف أن التيار الهوائي الشديد خلع باب قمرة الشحن، وبعد ذلك قرر الطاقم قطع الرحلة، وهبطت الطائرة بأمان في مطار بلدة ماجان، على بعد 12 كيلومتراً من ياكوتسك، وفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم".





