أطنان من الذهب تساقطت من السماء!.. سبائك ثمينة تتناثر من طائرة بعد إقلاعها (فيديو)

اضطرت طائرة روسية إلى قطع رحلتها عندما حدث شيء غير متوقع، حيث فقدت الطائرة باب قمرتها اليسرى أثناء إقلاعها، لتتساقط أطنان من الذهب منها على مدرج الإقلاع والهبوط.

وكانت الطائرة التي انطلقت من مدينة ياكوتسك شرقي روسيا وهي من طراز An-12 قد حملت قرابة 9.3 أطنان، وذكر بيان للسطات الروسية أنه تم جمع نحو 3 أطنان من الذهب المتساقط، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس 15 مارس/آذار 2018.

Ok. Gold rain drops looked that way on Yakutsk Airport’s runway. Pretty heavy and sonorous... Video by transport police from Whatsapp. pic.twitter.com/YYiO1P6lh7

— Bolot Bochkarev (@yakutia) March 15, 2018