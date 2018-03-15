مايلي سايرس قد تدفع 300 مليون دولار بسبب أغنيتها We Can't Stop

تواجه المغنية الأميركية مايلي سايرس أزمة بعد أن رفع ضدها المغني ومؤلف الأغاني الجاميكي مايكل ماي، الذي يُعرف على المسرح باسم "فلورجون"، دعوى قضائية يتهمها فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، وطالبها بتعويضٍ قيمته 300 مليون دولار.

يتعلق الأمر بأغنية "We Can’t Stop" التي أدتها مغنية البوب في 2013، والتي تشبه كثيراً أغنيته "We Run Things" التي غناها في 1988، أي قبل 28 عاماً.

وقال ماي إن الأغنية مفضَّلة لدى محبي موسيقى الريجاي في أنحاء العالم منذ أن حققت الصدارة ببلده، وإن نحو 50 في المئة مما حققته أغنيتها جاء منها.

وقال ماي إنه حاول حماية عمله في 2017 مع مكتب حقوق الملكية الفكرية الأميركي، وحصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على حماية رسمية لحقوق الملكية الفكرية لكل التوزيعات الموسيقية في أغنيته.

وبحسب الدعوى التي قدَّمها للمحكمة الجزئية في مانهاتن، يسعى ماي، وهو من سكان كينغستون عاصمة جاميكا، أيضاً إلى وقف مبيعات وغناء "We Can’t Stop".