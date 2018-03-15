بعد 10 سنوات على عرض "أفضل مسلسل في التاريخ" .. منتج Breaking Bad يكشف السبب وراء إنهاء العمل الناجح باكراً جداً !

مضى على عرض المسلسل الأميركي الأسطوري Breaking Bad، الذي يعتبره بعض النقاد أفضلَ مسلسل تلفزيوني على الإطلاق، أكثرُ من 10 سنوات؛ لكن الحديث عنه لا يتوقف أبداً.



المسلسل انتهى بعد 5 أجزاء فقط وهو في قمة نجاحه، ولم يكن هناك أي ملل في أي من أجزائه؛ بل إن الجزء الخامس والحلقة الأخيرة يعتبران تحفة فنية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حسب وصف موقع Screen Rant، الذي أفرد تقريراً عن السبب الحقيقي لإنهاء العمل باكراً، مستنداً إلى تصريح مبدعه وصاحب فكرته وكاتبه، المنتج فينس غيليغان.



وللتذكير، فإن المسلسل الشهير لمن لم يشاهده، يرصد حياة مدرس الكيمياء السابق، بطل العمل، برايان كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت الشهيرة، والذي قرر بعد أن علم بإصابته بمرض السرطان أن يوظف مهارته في الكيمياء لتصنيع مادة الميث المخدرة شديدة الضرر، وهو قد أبدع في تقديم الشخصية إلى الحد الذي أصبح مثالاً يحتذى لممثلي الدراما.



فضلاً عن شخصية جيسي بنكمان التي جسدها الممثل آرون بول وتفوَّق في تقديمها، وصدَّق الناس لهجته ومحاكاته الدقيقة لشخصية الشاب الذي لم يُكمل تعليمه، وعمل على تصنيع المخدرات إلى جانب مدرّسه السابق، وما مر بهما من أحداث لا توصف في سبيل الوصول إلى ثروة تكفي عائلة والتر قبل أن يغيّبه الموت.



وبالعودة إلى موضوع التقرير الرئيسي، وهو سبب إنهاء المسلسل بدلاً من استثمار نجاحه أطول فترة ممكنة، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها فينس غيليغان، من قِبل شركة الإنتاج.

اعترف غيليغان لـ Digital Spy، بأن تجربته في العمل بمسلسل الخيال العلمي الشهير The X-Files مدة 7 سنوات أكسبته "حساً اتجاه الوقت.. متى أعرف أنني أخذت وقتاً طويلاً.. متى كان عليَّ أن أنهي العمل". وأضاف أنه على الرغم من نجاح The X-Files، فإنه بعد السنة السابعة، استيقظ يوماً وأدرك أن الناس تشاهد مسلسلات أخرى، فقرر أن يطبق حسّه تجاه الوقت على Breaking Bad، شارحاً: "كنت قلقاً من فكرة أن يتسرب جمهور مسلسل Breaking Bad ولسان حالهم يقول: ألا يزال هذا المسلسل يُعرض حتى الآن؟! كنت أشاهده.. كان جيداً".



ومضى يقول: "كنت أريد أن يقول الجمهور: (لا تُنهوه الآن)، هذا ما أردته.. وهذا ما حصلت عليه.. أحمد الله أنني كنت وراء إنهاء العمل.. كنت المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى.. أنهيته في أوج نجاحه".



وأكمل: "تعرضت لبعض الضغوط من (سوني) المنتجة للعمل، ولأكن منصفاً، لم تكن ضغوطاً بقدر ما كانت تساؤلات من قِبلهم عن إمكانية الاستمرار مدة أطول، وقالوا ذات مرة: (لقد بدأنا للتو جني بعض المال من هذا المسلسل)".



وختم: "لكنهم تفهَّموا وجهة نظري، وهو أمر يُحسب لهم، كان بإمكانهم أن يكملوا المسلسل من دوني، لكنهم لم يفعلوا".

أثر المسلسل على الجمهور



ولا يزال مسلسل Breaking Bad يُلهب حماسةَ جمهورِه، حسب تقرير نُشر سابقاً في "هاف بوست عربي" في كل العالم، حتى بعد مرور 5 سنوات على عرض موسمه الأخير، كما يعجّ موقع يوتيوب بمئات "الأعمال الفنية" التي حاول من خلالها معجبو العمل تجميعَ أجمل مشاهده، وأقواها تأثيراً على سير الأحداث، أو حتى أكثرها طرافة، في محاولة منهم لتخليد ذكرى الدراما، التي يعتبرها بعض النقاد أفضل مسلسل بالتاريخ.http://www.huffpostarabi.com/2017/03/18/breaking-bad_0_n_15425730.html









من هذه المحاولات، احتفال شبكة AMC Espana بالذكرى السنوية لعرض العمل، وذلك بإطلاق مقطع فيديو على غرار ألعاب سوبر ماريو الشهيرة، يَعرض في دقيقةٍ واحدة لمحةً سريعةً عن الأحداث الأساسية لمواسمه الخمسة، بدايةً من حمام الحمض الدموي في الحلقة الثانية من المسلسل، إلى انفصام الشخصية الذي يعانيه جوس فرينغ، يعرض الفيديو تقريباً أهم ما جاء بالمسلسل، حيث يؤدي والتر وايت قفزة تشبه قفزات ماريو.

