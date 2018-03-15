"لم يعُد العدو مجرد بندقية".. الملكة البريطانية لديها خطاب سري في حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة

لدى ملكة بريطانيا خطاب لتُلقيه في حالة نشوب حربٍ نوويةٍ، وهو احتمال قد يكون قائماً في حال توتر العلاقات مع روسيا أكثر.

هناك قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية؛ الأمر الذي دفع برئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى تحديد أسماء 23 دبلوماسياً باعتبارهم "ضباط استخبارات غير مصرّح بهم"، ومنحهم مهلة أسبوعٍ واحدٍ فقط لمغادرة أراضي المملكة المتحدة، بحسب تقرير صحيفة The Independent البريطانية.

وقد أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية الـ"BBC" أن لدى الملكة بالفعل خطاب مكتوب، جاهز في حالة وقوع الحرب العالمية الثالثة.

خطاب الملكة

وُضع الخطاب في الأصل عام 1983، عندما كانت الحرب الباردة في ذروتها، وتم نشره عام 2013، أي بعد كتابته بـ30 سنة، من قِبل مصلحة الأرشيف الوطني.

وقد أصبحت بعض جوانب الخطاب الآن عتيقة تجاوزها الزمن، مثل وجود الأمير أندرو بالخدمة في صفوف البحرية الملكية، لكن مع ذلك يظل الخطاب نصاً استشرافياً وحكيماً.

كُتِب الخطاب كما لو أن الملكة تبثُّ رسالتها في منتصف يوم الجمعة 4 مارس/آذار 1983، وتَفتتِح الخطاب بالتأمل في مباهج عيد الميلاد الأخيرة قبل أن تشارك المواطنين ما شعرت به من حزن في أعقاب الإعلان عن الحرب العالمية الثانية.

وقد تم تصميم الخطاب في إطار رسم خريطة مناورات استعداداً لحربٍ محتملةٍ، وفق تصوُّر يرسم ملامح الخطة التي تردُّ بها المملكة المتحدة على هجومٍ نوويٍ محتملٍ من الاتحاد السوفييتي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC عن الخطاب قوله: