السعودية والحوثيون يُجرون مفاوضات سرّية داخل دولة محايدة دون علم الحكومة الشرعية ورئيسها المقيم بالرياض

أكدت مصادر يمنية لوكالة رويترز إن السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، يُجرون محادثات سرية في عُمان، دون معرفة الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يقيم بالرياض.

وقال دبلوماسيان -اشترطا عدم ذكر اسميهما- إن المتحدث باسم جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، يقود اتصالاً مباشراً مع سعوديين في العاصمة العُمانية؛ من أجل حل الصراع الذي بدأ قبل 3 أعوام.

وقال دبلوماسي لـ"رويترز": "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون ممثل للحكومة المعترف بها دولياً. من الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين في التوصل لاتفاق شامل".

