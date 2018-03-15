قطة تضع نادياً تركيّاً في أزمة مع الاتحاد الأوروبي.. ومشجعون ألمان يختارونها كأفضل لاعب | فيديو

دخل نادي بشكتاش التركي في أزمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس 15 مارس/آذار 2018، بعد يوم واحد من تسلُّل قطة إلى ملعب الفريق خلال مباراته مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات انضباطية ضد بشكتاش، بعدما اضطر الحَكم مايكل أوليفر إلى إيقاف اللعب في الشوط الثاني، عندما تجاوزت القطة أفراد الأمن باستاد فودافون بارك في إسطنبول.

وقفزت القطة فوق لوحة إعلانية قبل أن تقتحم الملعب، وركضت داخله ثم صعدت للمدرجات.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ، الخميس، إنه وجَّه اتهاماً للنادي التركي بـ"سوء التنظيم"، ما سمح بدخول "حيوان إلى أرض الملعب".

كما وجَّه اتهاماً لجماهير بشكتاش بإلقاء مقذوفات وإغلاق السلالم. ومن المقرر أن تنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضية يوم 31 مايو/أيار 2018.

وفاز بايرن 3-1 أمس الأربعاء ليتأهل لدور الثمانية بتفوقه 8-1 في النتيجة الاجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

وسجل تياجو الكانتارا والبديل ساندرو فاجنر هدفين لبايرن لكن القطة تم اختيارها "أفضل لاعب في المباراة" في تصويت على حساب بايرن ميونيخ على تويتر.