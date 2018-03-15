فريق عمل "الهِيبة 2" يكشف عن نفسه.. شخصية تعود للحياة بعد وفاتها في الجزء الأول!

كشف الممثل السوري تيم حسن عن فريق عمل الجزء الثاني من مسلسله "الهِيبة 2"، الذي من المنتظر أن يُعرض في موسم رمضان 2018. اختار بطل العمل أن ينشر بوستر المسلسل من خلال صفحته الرسمية على إنستغرام.

وفي الوقت الذي انسحبت فيه الفنانة اللبنانية نادين نجيم من الجزء الثاني من العمل، تؤدي نيكول سابا بدور البطولة النسائية، بحسب ما يظهره البوستر، فيما تؤدي الفنانة السورية منى واصف دور "أم جبل" في المسلسل، الذي يخرجه سامر البرقاوي.

وظهر الممثل عبده شاهين في البوستر الذي نشره تيم حسن، والذي أدى في الجزء الأول دور "شاهين"؛ ما أثار استغراب الكثيرين من متابعي المسلسل؛ إذ كان شاهين قد قتل نفسه في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول!

وشبّه الجمهور مسلسل "الهِيبة" بمسلسل "باب الحارة"، الذي خرق قواعد العمل الدرامي؛ بإحياء شخصيات تُوفيت في الجزء الأول، معتبرين أن "إعادة إحياء الأموات" في المسلسلات موضة لإنقاذ الأجزاء المتتالية، بحسب موقع "هي".

واتضح من بوستر المسلسل أن ناصيف زيتون هو من سيغني شارة المسلسل كما في الجزء الأول، الذي عُرض في رمضان 2017.